Braga: MDB unanimemente apoia candidatura de Alcolumbre como presidente do Senado

O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), disse há pouco que seu partido vai apoiar "unanimemente" a candidatura do senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) para presidente do Senado.

"Não há como deixar de reconhecer a importância do nosso presidente da CCJ e ex-presidente desta Casa (Davi Alcolumbre) na condução da CCJ e na articulação política que viabilizou todos os avanços ao lado de vossa excelência. O MDB declara apoio à candidatura de Davi Alcolumbre, e tenho certeza de que as urnas assim se manifestarão. O MDB vai apoiar unanimemente a candidatura e a chapa encabeçada por Davi Alcolumbre", disse o líder do MDB em seu pronunciamento antes da votação deste sábado.

Além de Alcolumbre, também serão candidatos os senadores Eduardo Girão (Novo-CE), Marcos do Val (Podemos-ES), Marcos Pontes (PL-SP) e Soraya Thronicke (Podemos-MS).