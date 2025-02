Botão do pânico: como funciona item secreto do carro contra bandidos

DO UOL, em São Paulo (SP)

Pouca gente sabe, mas existem carros equipados com um equipamento conhecido como "botão do pânico". O equipamento não vem de fábrica e pode ser instalado por empresas especializadas.

Sua utilidade lembra o quarto do pânico nas residências, tema de filme homônimo (O Quarto do Pânico) lançado em 2002: é um dispositivo para emergências, como proteção contra criminosos.

No caso do botão, ele serve para acionar remotamente, a partir do automóvel, algum tipo de socorro, em caso de assalto e, principalmente, sequestro-relâmpago.

O dispositivo é comercializado por empresas especializadas em rastreamento veicular e costuma vendido exclusivamente para clientes corporativos, como empresários e executivos de grandes empresas.

O botão é uma solução mais comumente disponível para frotas corporativas. Normalmente, as empresas utilizam para veículos de alto valor e, normalmente, para executivos sujeitos a situações de emergência.

Segundo informado ao UOL Carros, o botão pode ser instalado juntamente com o rastreador. Por motivos óbvios, sua localização dentro do veículo varia de cliente para cliente e não deve ser divulgada - assim como imagens do referido botão.

Recomenda-se que o item nunca seja acionado para a realização de um teste. O uso indevido do equipamento, inclusive, pode ocasionar o pagamento de uma multa.

Como funciona o botão do pânico?

Ao contratar o serviço, o cliente informa telefones de contato, incluindo o próprio celular.

Caso o botão seja acionado, um sinal de emergência é acionado na central de controle da companhia contratada.

Em seguida, o operador tenta contato por telefone com o cliente. Caso a chamada seja atendida, o profissional pede para falar com o cliente e finge se tratar da confirmação de um compromisso, como um almoço ou reparo do veículo.

Caso o telefonema não seja atendido, ou se a ligação cair na caixa postal ou for cortada, equipe especializada da empresa é acionada, bem como a polícia - em tese, a localização do veículo do cliente é conhecida, graças ao rastreamento.

A partir daí, a forma de atuação varia caso a caso, sempre priorizando a segurança do cliente.

Fonte: Fernando Correia, coordenador de operações da Ituran Brasil.

*Com reportagem de julho de 2023