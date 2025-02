BBB 25: Vitória Strada tem crise de choro durante madrugada

A atriz Vitória Strada teve uma crise de choro durante a madrugada no BBB 25 neste sábado, 1º. Ao lado de sua dupla, Mateus, a artista foi indicada ao Na Mira do Líder pelos novos líderes Maike e Gabriel. Caso seja escolhida, ela enfrentará seu segundo paredão seguido.

"Eu não quero me fazer de vítima. [...] Mas a sensação que dá é que eu não sou benquista aqui dentro", desabafou ela com Mateus e Thamiris. A nutricionista afirmou suspeitar que os brothers mirem a sister por ela ser do grupo Camarote.

"Não faz sentido para mim", disse Thamiris. Vitória contou que entende racionalmente as indicações para o paredão, mas que seu "lado emocional" a abala.

Nesta sexta, 31, Maike e Gabriel venceram a primeira Prova do Líder de resistência após 20 horas. Maike enfrentou a reta final no provódromo com Camilla, que chorou antes de desistir do desafio.