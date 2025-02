Ataque aéreo russo visando infraestrutura mata 12 pessoas na Ucrânia

Por Olena Harmash

Kiev (Reuters) - A Rússia lançou uma barragem de drones e mísseis contra a Ucrânia neste sábado, matando 12 pessoas e danificando dezenas de construções residenciais, além de infraestrutura de energia em todo o país, disseram autoridades ucranianas.

Os serviços de emergência da Ucrânia afirmaram que um míssil russo atingiu um prédio residencial na cidade central de Poltava, matando oito pessoas. Anteriormente, haviam informado que havia 17 feridos, incluindo quatro crianças.

Fotos publicadas no aplicativo de mensagens Telegram mostraram o prédio com andares superiores destruídos e grossas colunas de fumaça subindo para o céu. Bombeiros e dezenas de equipes de resgate vasculhavam os escombros e carregavam os mortos em macas.

Uma pessoa foi morta e quatro ficaram feridas na cidade de Kharkiv, no nordeste do país, em um ataque com drones, segundo o prefeito.

Três policiais foram mortos durante ataques enquanto patrulhavam as ruas em um vilarejo na região nordeste de Sumy, de acordo com autoridades regionais.

"Na noite passada, a Rússia atacou nossas cidades usando vários tipos de armas: mísseis, drones de ataque e bombas aéreas", disse o presidente Volodymyr Zelenskiy, acrescentando que houve danos em seis regiões.

"Cada ataque terrorista desse tipo prova que precisamos de mais apoio para nos defendermos do terror russo. Cada sistema de defesa aérea, cada arma antimísseis, salva vidas", disse, no aplicativo Telegram.

A força aérea ucraniana afirmou que as forças russas lançaram 123 drones e mais de 40 mísseis. Suas unidades de defesa aérea abateram 56 dos drones e redirecionaram 61, disse. A força aérea não forneceu números sobre quantos mísseis foram interceptados.

INFRAESTRUTURA VISADA

Em Poltava, a cerca de 120 km da fronteira com a Rússia, aproximadamente 18 prédios de apartamentos, um jardim de infância e a infraestrutura de energia foram danificados, segundo as autoridades da cidade.

Autoridades ucranianas disseram que danos também foram registrados na cidade de Zaporizhzhia, no sudeste, nas regiões de Kharkiv e Sumy, no nordeste, e em Khmelnytskyi, no oeste.

Segundo o governador de Kharkiv, Oleh Syniehubov, forças russas usaram seis mísseis e 17 drones Shahed para atingir infraestrutura de gás e outras instalações.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que suas forças lançaram ataques contra o gás e outras infraestruturas de energia da Ucrânia e abateram 108 drones ucranianos nas últimas 24 horas, segundo agências de notícias russas.

(Reportagem de Olena Harmash)