Atalanta tropeça em casa em empate com o Torino no Campeonato Italiano

A Atalanta deixou dois pontos escaparem em Bérgamo e teve que se contentar com um empate em 1 a 1 com o Torino neste sábado (1º), pela 23ª rodada do Campeonato Italiano.

A 'Dea' saiu na frente com o zagueiro Berat Djimsiti (35'), mas sofreu o empate cinco minutos depois com um gol de cabeça do chileno Guillermo Maripán (30').

O atacante Mateo Retegui, artilheiro da Serie A, teve de pênalti a chance de dar a vitória à Atalanta, mas sua cobrança foi defendida pelo goleiro Vanja Milinkovic-Savic (74').

O retorno aos gramados de Gianluca Scamacca nos últimos cinco minutos, após a grave lesão sofrida no joelho esquerdo em agosto, não mudou o rumo da partida no estádio Atleti Azzurri d'Italia.

A Atalanta continua na terceira posição da tabela, a seis pontos do líder Napoli, que visita a Roma, e a três da Inter de Milão, que no domingo tem o clássico com o arquirrival Milan.

O time de Bérgamo, que vai enfrentar o Brugge no playoff de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões, atravessa um mau momento na temporada: só venceu um dos últimos seis jogos, com quatro empates e uma derrota.

-- Jogos da 23ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Parma - Lecce 1 - 3

- Sábado:

Udinese - Unione Venezia 3 - 2

Monza - Hellas Verona 0 - 1

Atalanta - Torino 1 - 1

(16h45) Bologna - Como

- Domingo:

(08h30) Juventus - Empoli

(11h00) Fiorentina - Genoa

(14h00) Milan - Inter

(16h45) Roma - Napoli

- Segunda-feira:

(16h45) Cagliari - Lazio

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 53 22 17 2 3 37 15 22

2. Inter 50 21 15 5 1 55 18 37

3. Atalanta 47 23 14 5 4 49 26 23

4. Lazio 39 22 12 3 7 38 30 8

5. Juventus 37 22 8 13 1 35 19 16

6. Fiorentina 36 21 10 6 5 35 22 13

7. Milan 34 21 9 7 5 32 23 9

8. Bologna 34 21 8 10 3 33 27 6

9. Roma 30 22 8 6 8 33 28 5

10. Udinese 29 23 8 5 10 28 36 -8

11. Torino 27 23 6 9 8 24 27 -3

12. Genoa 26 22 6 8 8 20 30 -10

13. Hellas Verona 23 23 7 2 14 26 48 -22

14. Lecce 23 23 6 5 12 18 41 -23

15. Como 22 22 5 7 10 27 36 -9

16. Empoli 21 22 4 9 9 21 29 -8

17. Cagliari 21 22 5 6 11 23 36 -13

18. Parma 20 23 4 8 11 29 42 -13

19. Unione Venezia 16 23 3 7 13 22 38 -16

20. Monza 13 23 2 7 14 20 34 -14

