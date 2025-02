Em despedida, Lira diz que Câmara reflete divergências da sociedade

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) afirmou, neste sábado (1º), em seu discurso de despedida que divergências entre a Câmara e do Senado são normais e que "diferenças refletem pensamentos políticos de brasileiros".

O que aconteceu

Lira concedeu uma coletiva de imprensa horas antes do início da votação para a presidência da Câmara. "Há sempre uma diferença entre a Câmara e o Senado porque aqui nós representamos o povo, e o Senado, os estados. Temos maneiras diversas de conduzir os processos, mas definitivamente, toda discussão e votação são amplamente debatidas dentro da Casa", disse.

Mais cedo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) também comentou as diferenças entre as Casas. "É natural numa democracia que os poderes divirjam a entendimentos diferentes sobre temas variados. É normal que aconteça o que não se escambar para agressividade, para interrupção do diálogo. Isso nunca houve. Tenho plena confiança que, numa relação harmônica que temos hoje entre os três poderes, o Judiciário, o Executivo e o Legislativo, tenhamos a capacidade de encontrar a solução para problemas."

De saída, Lira exaltou o trabalho da Câmara durante seu mandato e disse que a Casa reflete pensamentos políticos de brasileiros. "A Câmara encerra um ciclo de uma administração. Quero agradecer líderes partidários, temos que ressaltar a diversidade, a quantidade, diferenças de pensamentos ideológicas que refletem exatamente como pensa o povo brasileiro porque ele aqui está representado", afirmou.

Lira detalha votação na Câmara

Expectativa de presidente é que votação ocorra com tranquilidade. "Depois de um longo período de negociações, a Câmara chega completamente unida como se comportou ao longo desses últimos anos, com decisão quase que unânime e consensuada, com exceção da Federação PSOL-Rede que terá um candidato e do Novo", disse. Segundo ele, os demais candidatos fizeram uma reunião para definir as escolhas proporcionais às vagas do corpo administrativo da Câmara.

Presidente da Câmara detalhou os trâmites da votação. "Aos republicanos coube a indicação de Hugo Motta para a presidência da casa, com apoio de todos os partidos com exceção do PSOL-Rede", afirmou. Ao PL, disse Lira, coube a indicação do deputado Altineu Côrtes para a 1ª vice-presidência da casa e para a 2ª vice-presidência, o União Brasil indicou o deputado Elmar Nascimento.

Ele também detalhou as indicações para secretarias e suplências. O PT indicou o deputado Carlos Veras para 1º secretário, o PP indicou Lula da Fonte para a 2ª secretaria, a 3ª secretaria ficou com PSD, com a delegada Katarina e a 4ª secretaria ficou com o MDB, com Sérgio Souza. Os suplentes tiveram indicação do PL, com o nome do deputado Antônio Carlos Rodrigues, o PT cedeu a vaga para PSD, com Paulo Foletto. O Podemos indicou o deputado Fred Linhares e o PSDB-Cidadania indicou o deputado Paulo Barbosa.

Lira disse esperar uma eleição "tranquila e rápida". Segundo ele, o início será a partir da fala dos três candidatos à presidente da Câmara. Após isso uma breve fala da presidência da Câmara. Encerrada a votação, o presidente atual abre o painel. "Com o resultado, o próximo que não temos dúvida que será Hugo Motta presidirá a abertura de votação dos membros da mesa diretora."

Como é eleição na Câmara dos Deputados

Mesa Diretora tem sete titulares. É composta por presidente, dois vice-presidentes e quatro secretários (mais os suplentes). Além de dirigir os trabalhos legislativos e os serviços administrativos da Casa, eles também promulgam emendas à Constituição, juntamente com o Senado.

Primeiro, os partidos definem a formação dos blocos parlamentares. São escolhidos os partidos ou blocos que têm direito a disputar os cargos da Mesa, conforme a quantidade de cada um, e a formalização termina às 9h do dia 1º. Depois, às 11 horas, haverá reunião de líderes para a escolha dos cargos da Mesa Diretora. O prazo para o registro das candidaturas acaba às 13h30.

Sessão começa às 16h. A reunião será no Plenário Ulysses Guimarães, onde o presidente será eleito. Por enquanto, concorrem ao cargo os deputados Hugo Motta (Republicanos-PB), Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) e Marcel van Hattem (Novo-RS).

Diferente do Senado, votação é em urna eletrônica. Elas estarão no Salão Verde e no Plenário, onde cada deputado entra para votar em todos os cargos. Em seguida, é feita a apuração, mas enquanto o presidente não for anunciado, as demais posições não serão preenchidas. A sessão conjunta do Congresso Nacional que inaugura a nova sessão legislativa está marcada para segunda-feira (3), às 15h.