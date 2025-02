Angoulême: maior festival de quadrinhos da França consagra autoras e o fim do 'clube dos meninos'

Durante anos, o Festival Internacional de Quadrinhos de Angoulême, na França, foi dominado por homens. Em 2016, nenhuma mulher sequer figurava entre os indicados ao Grand Prix, a principal premiação do evento. Menos de uma década depois, esse cenário mudou radicalmente: pela segunda vez consecutiva, uma autora conquistou o prêmio máximo, sem que isso causasse alarde.

O reconhecimento silencioso de Anouk Ricard, cartunista francesa conhecida por seu humor absurdo, simboliza a transformação profunda pela qual passa a chamada "nona arte". O festival, que por décadas foi um bastião masculino, reflete agora uma realidade mais diversa.

"Hoje é muito melhor para as mulheres", comemora Posy Simmonds, grande nome dos quadrinhos britânicos e vencedora do Grand Prix de 2024, aos 79 anos. "Durante muito tempo, os quadrinhos eram um universo essencialmente masculino. Mas, nas últimas décadas, as mulheres começaram a ocupar esse espaço", disse.

Do Japão, onde as mangás estão conquistando cada vez mais espaço, à França e ao Reino Unido, o tempo em que os quadrinhos eram escritos por e para homens parece estar ficando para trás.

"Quando eu era estudante, no início dos anos 2000, todos os romances gráficos que lia eram de homens falando sobre a frustração de não terem namorada... e eu nem questionava isso", conta a britânica Lizzy Stewart, finalista do Fauve d'Or - prêmio de melhor álbum do ano - com sua HQ Alison. "Até que veio a virada, e mais mulheres começaram a ganhar visibilidade."

Na França, um dos maiores mercados de quadrinhos do mundo, a presença feminina cresceu de forma exponencial: em 1985, apenas 4% dos lançamentos eram de autoras. Em 2014, esse número subiu para 12%, e hoje as estimativas indicam que pode ter triplicado. Nomes como Pénélope Bagieu, Marjane Satrapi e Catherine Meurisse já conquistaram o público e se tornaram referência.

Um "boom" de mulheres na HQ

"Está acontecendo uma verdadeira invasão feminina nos quadrinhos", afirma Lisa Mandel, que esteve em Angoulême para apresentar sua coletânea Par ailleurs.

"Nas escolas de quadrinhos, a maioria dos alunos hoje são mulheres", observa a artista, prevendo uma paridade total entre homens e mulheres no mercado nos próximos 10 a 15 anos. Esse movimento também vem mudando o perfil do público leitor.

"Quando eu era mais jovem, era raro conhecer mulheres que entendessem de quadrinhos. Era um ambiente muito masculino", lembra Lisa, que participou da mobilização de 2016 contra a falta de representatividade feminina no festival.

Criado em 1974, o Festival de Angoulême premiou apenas cinco mulheres em suas 52 edições. A ilustradora Florence Cestac, vencedora do Grand Prix no ano 2000, afirma, no entanto, que nunca sofreu preconceito no meio. "Era um ambiente masculino, mas não misógino", garante.

Este ano, além do reconhecimento a Anouk Ricard, o festival destacou a força das autoras com exposições dedicadas à artista japonesa Kamome Shirahama e a outras mulheres que marcaram a história da arte dos quadrinhos.

Barreiras invisíveis ainda existem

Apesar do progresso, alguns desafios persistem. Até hoje, somente homens foram escolhidos para reviver personagens icônicos da HQ, como Gaston Lagaffe e Lucky Luke, cujos criadores já faleceram.

"Se o autor original era um homem e o personagem é um homem, as editoras automaticamente escolhem outro homem. As pessoas ainda não consideram natural que uma mulher desenhe um personagem masculino", analisa Lisa Mandel.

Ainda assim, o futuro parece promissor. Para muitas autoras, a verdadeira conquista será quando gênero não for mais um tema de discussão no mercado de quadrinhos.

"Talvez estejamos nos aproximando do dia em que isso não fará mais diferença", reflete Lizzy Stewart. "Homem, mulher, negro, árabe... Seremos apenas autores. Imagine isso!"

(Com AFP)