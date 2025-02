Alcolumbre trabalhou por Dino no STF e foi governo em 75% dos votos

Do UOL, em Brasília

Novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) não faltou quando o Palácio do Planalto mais precisou.

O que aconteceu

O senador ajudou na aprovação de Flávio Dino para o STF. Alcolumbre era presidente da Comissão de Constituição e Justiça, posição estratégica porque é onde acontece a sabatina do indicado pelo presidente da República.

Alcolumbre escolheu um aliado de confiança para cuidar do caso. Ele nomeou o senador Weverton Rocha (PDT-MA) como relator, e a discussão ocorreu de forma mais tranquila para Dino.

Foi dado tempo para o beija-mão e para pedir voto aos senadores. Terminada esta etapa, quando havia certeza de apoio suficiente entre os integrantes da CCJ, foi marcada a sabatina. Foram 17 votos a favor e 10 contra.

O nome de Dino para o STF foi aprovado no plenário no mesmo dia. A situação reaproximou Dino e Weverton. Ambos são do Maranhão e a relação estava estremecida.

A intervenção de Alcolumbre mudou tudo. O episódio terminou com Weverton fazendo uma costelada em homenagem a Dino na noite da aprovação. O evento virou a festa de comemoração do novo ministro do STF.

Uma comparação mostra a capacidade de Alcolumbre em facilitar ou dificultar as coisas em Brasília. Quando Jair Bolsonaro (PL) escolheu André Mendonça para o STF, o senador cozinhou o indicado, levando quatro meses para marcar a sabatina.

Caso decidisse dificultar a situação de Dino, Alcolumbre encontraria apoio da oposição. O indicado era ministro da Justiça de Lula e um dos nomes da esquerda mais combativo contra o bolsonarismo e a direita.

Flávio Dino teve apoio de Alcolumbre para conseguir votos e ser aprovado na sabatina da CCJ do Senado Imagem: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Alcolumbre votou com o governo

O senador votou 29 vezes nos dois primeiros anos de legislatura. A maioria delas foi com a mesma orientação da liderança de governo.

22 votos com governo;

7 votos contra;

Percentual de 75,8% de votos a favor do governo.

Mas Alcolumbre não se alinhou ao governo em projetos importantes. A lista abaixo mostra adesão à pauta econômica e ele ficando ao lado da oposição em outros temas mais polarizados:

Líder do PL, Carlos Portinho espera que Alcolumbre defenda um Senado fortalecido frente ao Judiciario Imagem: Reprodução/Twitter @plnacional_

Governistas e oposição esperançosos

A atitude de Alcolumbre na presidência do Senado é considerada esperançosa tanto pela oposição como pelo governo. A situação é contraditória porque os dois lados enxergam possibilidade de contar com apoio dele para prevalecerem no debate.

Líder do PL, o senador Carlos Portinho (RJ) espera um Senado fortalecido. A afirmação tem como contexto a disputa entre parlamentares da direita e o STF. Em 2023, Alcolumbre votou a favor da PEC sobre as decisões monocráticas.

Portinho também espera que o PL ocupe posições importantes. O partido lançou o senador Rogério Marinho a presidência na eleição passada, e a situação fez o partido ser retaliado: não presidiu comissões nem teve relatoria de projeto importantes.

A oposição também acredita na tramitação do projeto de anistia. A expectativa é colocar para votar o projeto que livra os invasores do 8 de Janeiro da cadeia. Seria uma demonstração de resultados para a militância bolsonarista mais aguerrida.

Governista de primeira hora, o senador Omar Aziz (PSD-AM) descarta esta possibilidade. Ele disse ao UOL News que ouviu do próprio Alcolumbre que não existe clima político para o projeto da anistia.

Todos os partidos de esquerda estão apoiando Alcolumbre. PT, PDT e PSB declararam votos nele e projetam uma presidência alinhada a seus interesses.