Alcolumbre teve 3ª maior votação para presidência do Senado desde 1985

O senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) teve a terceira maior votação para a presidência do Senado desde a redemocratização, em 1985.

O que aconteceu

Alcolumbre foi eleito hoje presidente do Senado com 73 dos 81 votos. O parlamentar, que já comandou a Casa de 2019 a 2021, terá um novo mandato de dois anos. Os oponentes Marcos Pontes (PL-SP) e Eduardo Girão (Novo-CE) tiveram quatro votos cada um.

A votação de Alcolumbre ficou próxima do recorde do Senado, de 76 votos, registrada em duas ocasiões. Em 2003, José Sarney (então no MDB) foi eleito presidente do Senado com 76 votos. Em 1991, Mauro Benevides, então no PMDB, teve a mesma votação.

Alcolumbre recebeu apoio de 11 dos 12 partidos com cadeira no Senado. Com exceção do Novo, todas as outras siglas da Casa anunciaram apoio à candidatura de Alcolumbre ainda em 2024. A negociação envolveu a divisão de cargos na Mesa Diretora do Senado, que serão escolhidos ainda hoje, e comandos de comissões parlamentares.

Em 2019, na sua primeira eleição para presidente do Senado, Alcolumbre teve uma das menores votações. Foram 42 votos. Na época, o senador não pode disputar a reeleição porque a Constituição proíbe a recondução dentro da mesma legislatura. Só tiveram votações piores Jader Barbalho e Ramez Tebet, ambos em 2001, com 41 votos. E José Fragelli, em 1985, com 38 votos.

Veja ranking dos presidentes do Senado mais votados