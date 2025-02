Alcolumbre: Estou aberto para conversar com Poderes, defendendo autonomia do Legislativo

O novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), disse estar "integralmente aberto para conversar" com os Poderes, defendendo "incondicionalmente a independência e a autonomia do Poder Legislativo".

Alcolumbre disse que "o Senado não pode se furtar ou ter preconceito em debater qualquer assunto que chegue à tona no Parlamento".

Em pronunciamento logo após sua eleição (ele não respondeu às perguntas dos jornalistas), Alcolumbre disse não querer que o Congresso seja uma "caixa de ressonância de extremos".

"Não é bom para o Brasil essa polarização constante com agressões constantes, em que a gente vive uma eterna disputa eleitoral. Vou pedir para que todos pensem no Brasil e deixem as disputas ideológicas, políticas e eleitorais para o ano da eleição", afirmou.

Alcolumbre disse que o acordo para sua eleição prevê que a divisão das presidências das comissões permanentes respeite a regra de proporcionalidade. "Todas as representatividades partidárias terão assentos nas presidências e vice-presidências das comissões", disse Alcolumbre.