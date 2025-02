Alcolumbre diz que rixa entre Lira e Pacheco enfraqueceu Congresso

O novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou que o distanciamento político entre o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas-AL), e o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), contribuiu para o enfraquecimento do Congresso diante dos outros poderes da república.

O que aconteceu

Alcolumbre fala do distanciamento entre Lira e Pacheco. Em sua primeira coletiva de imprensa como presidente do Senado, Alcolumbre disse que a falta que comunicação entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado dividiu o Congresso e fez com que "muitas agendas que eram importantes para o Brasil" ficaram sem resposta.

Eu não estou criticando nem o presidente Arthur nem o presidente Rodrigo, estou fazendo apenas uma constatação que nós todos sabemos.

Davi Alcolumbre

Pacheco reconhece divergências. Em sua despedida da presidência do Senado, Rodrigo Pacheco reconheceu que houve divergências políticas com Arthur Lira, mas enfatizou que o relacionamento foi sempre pautado pelo respeito e civilidade. Ele agradeceu a Lira pela colaboração durante seu mandato, apesar das diferenças.

Senador também diz que distanciamento foi culpado por não retomar com comissão constitucional. Câmara e Senado suspenderam em março de 2020 o funcionamento das comissões mistas para análise prévia das medidas provisórias (MPs) na própria presidência de Alcolumbre no Congresso em razão da pandemia de covid-19. Pacheco oficializou o retorno do funcionamento das comissões só em 2023.

Emendas parlamentares

Alcolumbre defende a importância das emendas parlamentares para a igualdade regional. O senador enfatizou a necessidade de destinar recursos para os estados periféricos, destacando que as regiões do Norte e Nordeste são frequentemente negligenciadas pelo poder federal. Ele disse acreditar que a atuação dos parlamentares é crucial para garantir a inclusão dessas áreas no orçamento público do Brasil.

O legislativo deve ser o responsável pela construção do orçamento público. Alcolumbre reafirmou sua posição sobre a importância de os parlamentares, por meio das emendas, destinarem recursos para suas regiões, considerando que o Congresso tem um papel essencial na viabilização dos projetos que atendem aos estados e municípios.

A desigualdade regional é um desafio a ser superado. Para o senador, sem o apoio de deputados e senadores para garantir os recursos necessários, as disparidades regionais no Brasil seriam ainda maiores, agravando a marginalização de áreas periféricas.

Alcolumbre critica decisão unilateral que afeta o Congresso. O senador fez referência sem citar nomes à suspensão de R$ 4,2 milhões em emendas parlamentares pelo ministro do STF Flávio Dino alegando que essa é uma medida que, também, enfraquece a autoridade do Congresso.

A necessidade de reestabelecer o curso natural das coisas. Alcolumbre enfatizou que é preciso restaurar o que considera o "certo" no funcionamento das instituições, destacando a importância de seguir os princípios que garantem o equilíbrio e a legitimidade dos processos legislativos.

Fortalecer o poder legislativo significa fortalecer o voto popular. O senador também ressaltou que, ao falar de fortalecimento do Congresso, se refere à valorização da opinião dos parlamentares, que são legitimados pelo voto e devem ter sua autoridade respeitada.