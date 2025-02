Alcolumbre diz que Lula desejou sucesso a ele e que o convidou para um café na 2ª-feira

O novo presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), relatou o que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) falaram com ele ao telefone. "Lula me desejou sucesso, êxito na missão, que eu possa ajudar o Brasil, ajudar a agenda do governo, e me convidou na segunda-feira para um café da manhã", disse.

"O ex-presidente Bolsonaro me desejou sucesso e que eu possa liderar o Congresso Nacional enquanto senador com altivez e com a independência que merece", disse Alcolumbre. As ligações foram intermediadas pelos senadores Randolfe Rodrigues (PT-AM) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ), respectivamente.

Sobre a possibilidade do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), assumir um ministério no governo Lula, o presidente eleito disse que é preciso "dar um tempo" para o parlamentar pensar sobre o seu futuro. "Peço que Pacheco não desista da política e continue nos ajudando", afirmou.