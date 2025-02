12 erros que colocam você em risco ao fazer atividades na água

Praticar esportes aquáticos no verão é muito prazeroso, mas exige cuidado para garantir a segurança.

Consumo de álcool, falta de equipamentos adequados e desrespeito às sinalizações podem transformar momentos de lazer em situações perigosas.

Para reduzir o risco de acidentes, listamos os erros mais comuns para você aproveitar a prática com responsabilidade. Confira!

1. Não conhecer o local

Antes de entrar na água —principalmente se for saltar—, verifique a profundidade e a visibilidade do fundo. Essa medida é crucial para evitar colisões com pedras, galhos ou outros objetos submersos.

Saltar em lugares rasos pode causar lesões graves, como traumas na medula ou no crânio, caso a cabeça bata no chão. Informar-se sobre as condições do ambiente é fundamental para garantir sua segurança.

2. Consumir bebidas alcoólicas

Entrar na água sob o efeito de álcool é extremamente perigoso, já que a substância afeta a atenção, os reflexos, a coordenação motora e a força. Isso pode levar a acidentes graves ou perda de controle em atividades como surfe, caiaque e stand-up paddle. Se quiser aproveitar uma bebida, deixe para depois do exercício.

3. Esquecer a proteção solar

Além de passar protetor solar no corpo todo, é essencial usar roupas com proteção UV, como camisetas e bermudas, especialmente durante longas atividades na água. Isso ajuda a evitar queimaduras solares, envelhecimento precoce da pele e até o risco de câncer.

4. Praticar exercícios sob o sol a pino

Além de proteger sua pele, praticar esportes em horários mais frescos —até as 10h e depois das 16h— melhora a performance e reduz o risco de insolação, uma vez que os raios ultravioletas são menos intensos. Ainda assim, isso não elimina a necessidade de usar protetor solar. Combinado?

Não dispense o uso de equipamentos de segurança Imagem: Per Breiehagen/Getty Images

5. Não usar equipamentos de segurança

Coletes salva-vidas, capacetes e acessórios como o lash (corda que prende o pé à prancha) são indispensáveis para evitar lesões e afogamentos, principalmente em esportes mais radicais. Certifique-se de que os equipamentos estão em boas condições antes de entrar na água.

6. Negligenciar a hidratação

Mesmo na água, o corpo perde líquidos por meio da respiração e do calor, por isso, lembre-se de fazer pausas a pelo menos cada 40 minutos para se hidratar. Em exercícios com duração superior a uma hora, complemente com uma fruta, água de coco ou outra fonte de carboidratos para repor as energias.

7. Deixar de avisar amigos e familiares

Informe alguém próximo sobre o local onde pretende praticar esportes, quem estará com você e o horário estimado de retorno. Caso algo aconteça, essas pessoas poderão acionar ajuda de forma mais eficiente.

8. Praticar esportes sozinho

Evite atividades em locais isolados ou sem outros praticantes por perto. Caso ocorra um imprevisto, como câimbras, ser levado pela correnteza ou se machucar em uma queda, a presença de outras pessoas aumenta suas chances de receber ajuda rapidamente. Se possível, escolha praias com salva-vidas ou um posto do corpo de bombeiros por perto.

9. Ignorar a sinalização de perigo

Fique atento às sinalizações da área de lazer e evite acidentes Imagem: hidesy/Getty Images

Placas que alertam sobre águas impróprias para banho, corais, pedras ou seres marinhos como águas-vivas e tubarão devem ser respeitadas. Essas sinalizações estão ali para proteger você. Não arrisque entrar em áreas perigosas e comprometer sua segurança.

10. Correr riscos desnecessários

Se você é iniciante, seja cauteloso. Evite lugares profundos ou isolados, manobras arriscadas ou travessias de longas distâncias. A supervisão de profissionais ou de praticantes experientes é indispensável para quem está começando.

11. Enfrentar chuvas ou tempestades

Ao sinal de chuva, trovões ou raios, saia da água imediatamente e procure um local seguro Imagem: Javier_Art_Photography/Getty Images/iStockphoto

No verão, tempestades podem ser repentinas e perigosas. Ao notar o início da chuva, saia imediatamente da água e deixe a praia. Mar agitado, correntezas fortes e raios são riscos graves. Procure abrigo seguro em uma construção ou carro, evitando áreas abertas ou debaixo de árvores.

12. Escolher locais inapropriados para esportes com prancha ou caiaque

Para evitar acidentes e ferimentos em banhistas, escolha locais com menos pessoas para praticar surfe, caiaque, stand-up paddle ou outras modalidades. Mesmo em áreas mais isoladas, mantenha atenção redobrada para evitar atingir quem possa estar mais distante da praia.

Fontes: Eduardo Rauen, médico no Hospital Israelita Albert Einstein, especialista em exercício e esporte pela SBMEE (Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte) e cofundador da healthtech Liti; Fellipe Savioli, médico do esporte e professor de nutrologia do Hospital Albert Einstein; Sérgio Eduardo Nassar, professor na Universidade Federal do Pará, atua na faculdade de educação física com ênfase em atividades aquáticas; Milena Perroni, docente de fisioterapia do CCBS (Centro de Ciências Biológicas e da Saúde) da Universidade Presbiteriana Mackenzie; Rogério Velinho, especialista em lazer pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e membro da CBE (Confederação Brasileira de Esportes); Adonis Carnevale, mestre em ciências pela USP (Universidade de São Paulo), neurocientista, fisiologista do exercício e presidente do Instituto Fisiologia na Prática. *Fontes consultadas em reportagem de 23/02/23.

