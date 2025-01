Xiaomi lança Redmi Note 14 5G Pro+ no Brasil: confira primeiras impressões

A Xiaomi finalmente trouxe ao Brasil os smartphones da família Redmi Norte 14. Os aparelhos, apresentados em setembro na China, foram lançados no Brasil nesta quinta-feira (30).

Confira todos os preços e configurações:

Redmi Note 14 Pro+ 5G: R$ 5.999,99

Redmi Note 14 Pro 5G: R$ 4.699,99

Redmi Note 14 5G: R$ 2.999,99 (8 GB RAM + 256 GB) e R$ 3.699,99 (12 GB RAM + 512 GB)

Redmi Note 14: R$ 2.499,99.

Aparelhos Redmi Note 14 Pro+ 5G, da Xiaomi Imagem: Divulgação

É uma linha curiosa, pois a Xiaomi a classifica como uma abrangente família "intermediária topo de linha". Isso porque tem características de celular premium, mas não é tão cara quanto as versões de 1 TB de Galaxy S25 Ultra (R$ 14.999) e de iPhone 16 Pro Max (R$ 15.499).

Todos os quatro integrantes da nova família de smartphones da Xiaomi possuem telas de Amoled com 6,67 polegadas. As baterias deles também têm a mesma capacidade, de 5110 mAh, com exceção para o Redmi Note 14. Ainda que seja o mais básico da turma, ele tem autonomia energética maior, de 5500 mAh. Ambas as capacidades, no entanto, são mais do que suficiente para durar mais de um dia inteiro longe da tomada.

Os dois aparelhos Note 14 Pro possuem três configurações de memória RAM e armazenamento: 8 GB + 256 GB; 12 GB + 256 GB; e 12 GB + 512 GB.

Já os outros dois celulares mais básicos, por sua vez, coincidem neste quesito da seguinte forma: 6 GB + 128 GB; 8 GB + 128 GB; 8 GB + 256 GB.

A abrangência da linha não está apenas no discurso da Xiaomi. A fabricante chinesa não equipou o Redmi Note 14 com modem 5G para atender o público que se vira com o 4G.

Redmi Note 14 Pro+ 5G: com bateria de 5110 mAh, câmera de 200 MP (traseira) e 20 MP (frontal), o mais potente aparelho da linha é o primeiro no mundo a ser equipado com o processador Snapdragon® 7s (3.ª geração), da Qualcomm.

Redmi Note 14 Pro 5G: com as mesmas configurações de bateria, câmera, mas menos funções de inteligência artificial, o celular roda com o chip MediaTek Dimensity 7300-Ultra.

Redmi Note 14 5G: com bateria do top de linha da família, possui câmera de 108 MP (traseira) e 20 MP (frontal) e estabilizador óptico; por baixo do chassi, carrega um MediaTek Dimensity 7025-Ultra com CPU de 2,5 Ghz.

Redmi Note 14: possui a mair bateria da linha, de 5500 mAh, e as câmeras idênticas ao 14 5G. As diferenças são o processador, um MediaTek Helio G99-Ultra e CPU com CPU de 2,2 Ghz, e se conectar apenas ao 4G e redes anteriores.

Principais novidades

Snapdragon 7s (3.ª geração): com 20% mais capacidade de CPU e 40% mais poder de GPU do que a geração anterior, o processador é o destaque da linha. Seus quatro núcleos foram desenhados para executar tarefas diferentes, enquanto os mais potentes executam missões mais exigentes, os menos complexos abraçam ações mais simples. Isso permite que o celular não engasgue e ainda economize energia.

É esse processador, aliás, que sustenta a câmera de 200 MP, pois ele dá suporte não só a uma lente capaz de captar tantos detalhes, mas também garante a combinação de sensores igualmente potentes.

O processador tem poderes para rodar tarefas de inteligência artificial dentro do smartphone —com isso, você não precisa depender da qualidade da internet para ver feita uma tarefa simples como traduzir conversas, resumir textos ou ajustar fotos.

Para usar IA, estamos buscando que o aparelho se respalde menos na nuvem e mais na capacidade de processamento do dispositivo

Kenji Tsukame, gerente de marketing da Xiaomi, no Chile

Muita inteligência artificial

A nova linha de smartphone da Xiaomi capricha no pacote na dobradinha inteligência artificial e câmera com um duplo propósito. Seja para calibrar a captura dos elementos de uma imagem pelos sensores, seja para refinar o tratamento da imagem pronta. Exemplo da edição são as ferramentas de IA para apagar (pessoas, objetos etc), expandir fotos e aprimorá-las.

Nem só de foto, porém, é composta a abordagem de IA da linha Redmi Note 14. Muitos desses recursos, é bom que se diga, são fornecidos pelo Google, desenvolvedor do Android. Mas, para a Xiaomi, não há problema em boa parte de seus recursos inteligentes serem comoditizados.

Segundo Tsukame, usar funções de IA do Google, de certa forma, ajuda o usuário a ter uma experiência comum à de outros adeptos do Android. A interface HyperOS, por sua vez, cumpre a função de integrar a vida das pessoas ao ecossistema da Xiaomi, que as conecta aos outros aparelhos da marca, como os relógios e fones, o aspirador-robô e até produtos mais ousados, como o primeiro carro lançado pela Xiaomi. Dentre as funções de IA a serem destacadas, estão as seguintes:

Circule para pesquisar: Ferramenta criada pelo Google e lançada inicialmente no Samsung Galaxy S24 Ultra, a ferramenta desembarca na linha Redmi Note 14. Basta circular item na tela sobre o que se quer saber mais respeito. A partir daí, a busca por informação é feita no Google.

Interpretador com IA: Tradutor instantâneo para conversas ao vivo ou para chamadas telefônicas e reuniões online.

Anotações: IA para resumir o que está escrito nas notas —ótimo para textos longos; para organizar notas que estão uma bagunça só; para revisar a gramática e eliminar possíveis erros de digitação; e para traduzir passagens escritas para outros idiomas.

Gravador: é outro banho de IA: seja para reconhecer os diferentes participantes de uma conversa e transcrever o papo com precisão, seja para traduzir de um idioma para outro, seja para resumir áudios e obter apontamentos sobre o que foi dito.

Legendas por IA: Em meio a uma conversa por vídeo ou áudio, reconhece e traduz diversos idiomas para então criar legendas a serem salvas nas anotações. A ideia é usar o recurso para aulas, vídeos ao vivo ou como recurso de acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva.

Linha Redmi Note 13

Quando há o lançamento de uma nova geração de celulares é comum que a linha anterior fique mais barata. Confira abaixo Os preços do Redmi 13 e 13 Pro.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

*o jornalista viajou a convite da Xiaomi

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.