Wall Street fecha em baixa com anúncio da Casa Branca sobre implementação de tarifas por Trump

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos fecharam em queda nesta sexta-feira, com os índices perdendo terreno depois que a Casa Branca disse que o presidente norte-americano, Donald Trump, implementará no sábado tarifas de 25% sobre importações canadenses e mexicanas e de 10% sobre produtos chineses.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 0,51%, para 6.040,07 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 0,30%, para 19.623,27 pontos. O Dow Jones caiu 0,76%, para 44.540,45 pontos.