Wall St avança com os ganhos da Apple e inflação em linha com o esperado

Por Shashwat Chauhan e Sukriti Gupta

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta sexta-feira, impulsionados pelos ganhos da Apple após forte previsão de vendas e por uma leitura do indicador de inflação preferido do banco central dos Estados Unidos, em linha com as expectativas de que o Fed vai manter os custos dos empréstimos estáveis.

Os preços nos EUA aumentaram como esperado em dezembro, enquanto os gastos dos consumidores subiram, sugerindo que o Federal Reserve tem margem de manobra para adiar o corte da taxa de juros por mais tempo este ano.

Após a divulgação dos dados, os operadores mantiveram em 70% suas apostas de que o Fed esperará até junho para retomar os cortes , conforme indicaram os futuros que se ajustam à taxa de política do banco central.

O banco central manteve a taxa de juros nesta semana, e o chair do Fed, Jerome Powell, disse que não haveria pressa em reduzi-la novamente até que os dados sobre inflação e emprego tornassem isso apropriado.

A Apple ganhava 2,9% com os comentários dos executivos sobre seu balanço na quinta-feira, em um sinal de que a empresa espera se recuperar de uma queda nas vendas do iPhone à medida que lança recursos de IA.

A Chevron caía 2,8% depois de divulgar lucro do quarto trimestre abaixo das estimativas.

O Dow Jones subia 0,07%, a 44.911,97 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,62%, a 6.108,98 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 1,19%, a 19.916,90 pontos.

Seis dos 11 setores do S&P 500 eram negociados em alta, com os serviços de comunicação liderando os ganhos com avanço de 1,1%, enquanto o setor de tecnologia subiu 0,6%.