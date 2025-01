Wall St abre em alta com ganhos da Apple e inflação em linha com o esperado

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta sexta-feira, com ganhos da Apple após sua forte previsão de vendas e com uma leitura do indicador de inflação preferido do Federal Reserve em linha com o esperado, mantendo as expectativas sobre a trajetória da taxa de juros.

O Dow Jones subia 0,38% na abertura, para 45.054,36 pontos. O S&P 500 ganhava 0,42%, a 6.096,79 pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha alta de 0,77%, para 19.832,333 pontos.

(Reportagem de Shashwat Chauhan em Bengaluru)