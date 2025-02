Em curva, motorista perde controle de Porsche furtado na Grande SP; veja

DO UOL, em São Paulo

Um vídeo mostra o momento em que um motorista perde o controle de um Porsche Macan furtado, avaliado em aproximadamente R$ 500 mil, durante uma perseguição policial em Diadema, na região metropolitana de São Paulo. O automóvel faz parte dos seis carros da marca que foram furtados de um estacionamento na Vila Olímpia, área nobre da zona sul de São Paulo.

O que aconteceu

Vídeo obtido pelo UOL mostra o suspeito em alta velocidade durante a perseguição. Quando faz a curva, ele perde o controle do automóvel e bate em um carro estacionado em uma rua no bairro Serraria. Uma motocicleta que vinha atrás também cai no chão e é arrastada pelo impacto.

Carro atingido foi arrastado e bateu contra uma casa. Depois disso, a Porsche para. O motorista tenta fugir, mas é contido por um policial militar e jogado no chão. Nas imagens é possível ver que os airbags do veículo de luxo foram acionados.

Motorista, que não teve a identidade divulgada, foi preso. Ele responderá pelos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, resistência, desobediência, colisão e dirigir sem habilitação.

Com a prisão, a polícia espera encontrar os outros criminosos. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), a 1ª delegacia de Polícia de Investigações sobre Furtos e Roubos de veículos realiza diligências para localizar os envolvidos no crime.

Como o nome do suspeito preso não foi divulgado, a reportagem não conseguiu encontrar a defesa dele para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Entenda o caso

Carros de luxo foram levados de estacionamento reservado para evento. O estabelecimento fica na rua Funchal e os roubos aconteceram entre 1h e 5h, segundo a polícia.

Câmera gravou furto. Em um trecho das imagens, é possível ver que um homem entra no estabelecimento, pega a chave que está na roda do carro, e sai dirigindo um dos Porsches.

Cinco veículos foram abandonados após o furto. Eles estavam nos bairros do Jabaquara, Planalto Paulista, Santo Amaro, Vila Congonhas e Brooklin, segundo a polícia.

O sexto carro foi apreendido após perseguição na Grande São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, o condutor do veículo tentou fugir e acabou perdendo o controle na curva, atingindo um veículo e uma motocicleta.

Somados, os carros têm valor estimado em R$ 3 milhões. O bairro em que o crime aconteceu concentra comércios de alto padrão, casas noturnas de luxo e escritórios de grandes empresas.

(Com informações do Estadão Conteúdo)