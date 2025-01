Túmulo de ex-líder da extrema direita francesa Jean-Marie Le Pen é vandalizado a marretadas

O túmulo de Jean-Marie Le Pen, ex-líder e eterno patrono da extrema direita francesa, foi alvo de vandalismo no cemitério de La Trinité-sur-Mer, cidade em que nasceu na região da Bretanha, no nordeste da França. A informação foi confirmada pelo eurodeputado do partido Reunião Nacional (RN), Gilles Pennelle, que relatou uma "degradação significativa" na sepultura.

"Confirmo que o túmulo foi profanado", declarou Philippe Olivier, também eurodeputado do partido e genro de Jean-Marie Le Pen, à Franceinfo. Segundo informações do canal France 3 Bretagne, a sepultura de Jean-Marie Le Pen, enterrado no cemitério de La Trinité-sur-Mer, foi alvo de um ato de vandalismo com golpes de marreta.

Diante do ocorrido, as autoridades francesas decidiram fechar temporariamente o local, enquanto uma investigação foi aberta para identificar os responsáveis pelo ataque. As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre os danos causados na lápide de mármore cinza, onde estavam gravadas as datas de nascimento e morte do ex-líder do partido, assim como seu nome. Também não há informações sobre possíveis suspeitos.

O ato de vandalismo acontece apenas três semanas após o enterro do ex-líder político no pequeno cemitério do porto de Morbihan.

Jean-Marie Le Pen, fundador na década de 1970 do maior partido de extrema direita da França, o Frente Nacional (FN) (atual Reunião Nacional, RN), morreu no dia 7 de janeiro, aos 96 anos. Cerca de 200 pessoas compareceram à cerimônia fúnebre realizada na igreja Saint-Joseph, incluindo sua filha Marine Le Pen, sua irmã Marie-Caroline e sua neta Marion Maréchal. O presidente do partido Reunião Nacional (RN), Jordan Bardella, também esteve presente, mas, segundo várias fontes, evitou a exposição diante das câmeras.

Le Pen deixou um legado marcado por polêmicas e controvérsias e o vandalismo de sua sepultura reacende debates acalorados sobre seu impacto na política francesa.

(Com agências)