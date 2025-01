Trump diz que não há nada que Canadá, México e China possam fazer para adiar tarifas de 1º de fevereiro

Por Jarrett Renshaw e Andrea Shalal e Trevor Hunnicutt

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que imporá novas e pesadas tarifas de 25% sobre os produtos do México e do Canadá e de 10% sobre as importações da China, e que nada poderia ser feito pelos três países para evitá-las.

Trump, no entanto, fez referência a uma possível isenção para o petróleo do Canadá, dizendo que essa taxa seria de 10%, em comparação com os 25% planejados para outros produtos do vizinho do norte dos Estados Unidos. No entanto, ele indicou que tarifas mais amplas sobre o petróleo e o gás natural seriam lançadas em meados de fevereiro, comentários que elevaram os preços do petróleo.

Trump vem ameaçando as tarifas há semanas, dizendo que elas seriam impostas em 1º de fevereiro e permaneceriam em vigor até que os países fizessem mais para conter o fluxo de migrantes e fentanil pela fronteira dos EUA.

Falando aos repórteres no Salão Oval enquanto assinava decretos, Trump disse que entendia que as tarifas poderiam resultar em custos mais altos a serem repassados aos consumidores e reconheceu que suas ações poderiam causar desorganização no curto prazo. A maioria dos economistas estima que esses impostos de importação abrangentes, e a provável retaliação, perturbariam a atividade econômica em todo o mundo.

Perguntado se havia alguma oportunidade, nesta fase, para que os três principais parceiros comerciais dos EUA conseguissem um adiamento, Trump disse: "Não, não. Não neste momento, não"

Ele afastou a noção de que suas ameaças de tarifas têm sido uma ferramenta de barganha. "Não, não é... temos grandes déficits (comerciais), como vocês sabem, com todos os três."

"É algo que estamos fazendo e possivelmente aumentaremos muito substancialmente, ou não, veremos como será", disse Trump. "Mas é muito dinheiro que vem para os Estados Unidos."

E mais tarifas estão chegando, disse o presidente republicano, afirmando que os impostos de importação estavam sendo considerados sobre produtos europeus, bem como sobre aço, alumínio e cobre, e sobre medicamentos e semicondutores.

"Vamos impor tarifas sobre o aço e o alumínio e, por fim, sobre o cobre. O cobre vai demorar um pouco mais", disse ele.

Os mercados financeiros foram sacudidos pelos desenvolvimentos rápidos, mas ainda não totalmente claros, dos planos tarifários de Trump, com as operações de câmbio registrando uma maior volatilidade. O dólar canadense e o peso mexicano enfraqueceram, enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram, e as ações terminaram o dia em Nova York em baixa.

Ainda assim, ele disse que não estava preocupado com a reação dos mercados financeiros aos seus planos de impor tarifas.

A Reuters citou mais fontes familiarizadas com as deliberações sobre as tarifas, dizendo que Trump anunciaria tarifas sobre as importações canadenses e mexicanas no sábado, mas adiaria a cobrança das tarifas até 1º de março e ofereceria um processo limitado para que certas importações fossem isentas.

Mas uma porta-voz da Casa Branca disse que não haveria atraso na implementação.

"O presidente implementará amanhã tarifas de 25% sobre o México, 25% sobre o Canadá e 10% sobre a China por causa do fentanil ilegal que eles... permitiram que fosse distribuído em nosso país, o que matou dezenas de milhões de americanos", disse Karoline Leavitt em uma coletiva de imprensa na Casa Branca.

Quando Trump impôs tarifas punitivas sobre os produtos chineses em 2018 e 2019, normalmente havia um atraso de duas a três semanas para que a Alfândega e a Proteção de Fronteiras começassem a cobrar as tarifas, devido aos avisos exigidos aos importadores.

(Reportagem de Jarrett Renshaw, David Lawder e Andrea Shalal; reportagem adicional de Trevor Hunnicutt em Washington, David Ljunggren e Promit Mukherjee em Ottawa e Cassandra Garrison na Cidade do México)