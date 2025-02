Trudeau reitera prontidão do Canadá para resposta a tarifas dos EUA

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou que esteve reunido com Conselho Canadá-EUA nesta sexta-feira, 31, para trabalhar arduamente para evitar tarifas impostas pela administração do presidente americano Donald Trump.

"Mas se os Estados Unidos avançarem, o Canadá estará pronto para uma resposta enérgica e imediata", disse Trudeau em registro no X nesta sexta-feira.

A Casa Branca confirmouque tarifas de 25% sobre importações do México e do Canadá começarão a valer a partir de amanhã, 1º de fevereiro, assim como as tarifas de 10% para a China.