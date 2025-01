Trudeau diz que Canadá responderá a tarifas dos EUA e alerta para tempos difíceis

OTTAWA (Reuters) - O Canadá responderá imediatamente se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, levar adiante a ameaça de impor tarifas, disse o primeiro-ministro Justin Trudeau na sexta-feira, alertando os canadenses de que eles podem enfrentar tempos difíceis.

Trump estabeleceu prazo de sábado para aplicar tarifa de 25% sobre as importações do Canadá e do México. Ele diz que quer uma ação mais forte para barrar o fluxo de imigrantes ilegais e o opioide mortal fentanil para os Estados Unidos.

Trudeau, falando a um conselho consultivo sobre as relações Canadá-EUA, disse que o país está em um momento crítico.

"Estamos prontos com uma resposta -- uma resposta proposital, enérgica, mas razoável e imediata. Não é o que queremos, mas se ele seguir em frente, também agiremos", afirmou ele em comentários televisionados, acrescentando que todas as opções estavam na mesa.

O Canadá envia 75% de todas as suas exportações de bens e serviços para os Estados Unidos e a economia seria duramente atingida pelas tarifas prometidas por Trump.

"Não vou amenizar -- nossa nação pode estar enfrentando tempos difíceis nos próximos dias e semanas", disse Trudeau.

"Sei que os canadenses podem estar ansiosos e preocupados, mas quero que eles saibam que o governo federal, e de fato, todas as ordens de governo, os apoiam", declarou Trudeau.

(Reportagem de David Ljunggren)