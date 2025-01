Tales: Lula aguarda eleições no Congresso para iniciar reforma ministerial

O presidente Lula (PT) apenas espera o resultado das eleições para as presidências da Câmara e do Senado para colocar em prática a reforma ministerial em seu governo, afirmou o colunista Tales Faria no UOL News desta sexta (31).

As votações nas duas Casas ocorrem amanhã. A gestão Lula apoia os nomes de Hugo Motta (Republicanos-PB) na Câmara e de Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) no Senado.

Lula disse a auxiliares que está aguardando essa eleição de amanhã, provavelmente de Motta e Alcolumbre, que são os dois favoritos, para começar a escolher de fato os nomes da reforma ministerial.

Lula quer aproveitar a discussão dos nomes para estreitar os laços com os dois comandantes do Congresso. A ideia é não só conquistar o apoio de ambos ao governo, como também para uma união mais firme para a campanha eleitoral de 2026. Lula avalia que Alcolumbre e Motta serão peças-chave para trazer o apoio dos partidos dos dois para sua reeleição no Palácio do Planalto.

Motta, junto com o presidente do partido, Marcos Pereira, teriam grande peso na formação da aliança eleitoral com a legenda. Ainda no primeiro turno, de quebra, os dois podem aproximar os petistas dos evangélicos. O Republicanos é um partido muito ligado à Igreja Universal, e Pereira é um bispo de lá.

Já Alcolumbre teria mais dificuldade em formalizar um apoio do União Brasil. O partido tem um pré-candidato à Presidência, que é o Ronaldo Caiado. Além do mais, na Bahia, o vice-presidente da legenda ACM Neto é um forte adversário do PT local. Mas no mínimo Alcolumbre ajudaria na aproximação com a legenda, visando apoio no primeiro e segundo turnos. Já há uma aproximação com o União Brasil em vários estados do Nordeste. Tales Faria, colunista do UOL

Com relação a Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, que estão de saída do comando de suas Casas, Tales destacou que Lula já tem um plano bem definido para o senador, mas ainda pensa como será sua relação com o deputado federal.

Quanto ao Rodrigo Pacheco, que está deixando a presidência do Senado, ele tem dito ao Lula que não está muito interessado em ministério. Ele está tendo uma briga com o ministro de Minas e Energia [Alexandre Silveira], que inclusive foi indicado por ele. Pacheco quer se dedicar mais ao governo de Minas Gerais.

Ontem, Lula já anunciou o apoio a Pacheco como governador de Minas Gerais. Essa aliança é importante porque Pacheco é do PSD de Gilberto Kassab, que criticou Fernando Haddad [ministro da Fazenda] e deu a entender que o governo está fraco.

Minas Gerais será fundamental na eleição de 2026; Pacheco como apoio de Lula traz o PSD, apesar de o partido já ter um pré-candidato com Ratinho Júnior, governador do Paraná. O PSD tem várias alianças pelo Brasil e o próprio Kassab se dá bem com Lula. Há uma grande possibilidade de trazer e amarrar mais com Pacheco como governador de Minas Gerais.

Quanto ao Arthur Lira, Lula diz que esse é um caso à parte e precisa ser estudado para ver o que faz com ele. De qualquer maneira, Motta pode ser um elo mais forte do Lira com o governo, ou de definição para qual lugar ele vai. Tales Faria, colunista do UOL

