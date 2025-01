STOXX 600 registra a maior sequência de ganhos semanais em 10 meses

Por Nikhil Sharma e Johann M Cherian

(Reuters) - As ações europeias fecharam em um pico recorde nesta sexta-feira, lideradas por papéis de tecnologia, conforme balanços de empresas como a Novartis e a Hexagon ofuscaram preocupações com a recuperação econômica.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,13%, a 539,53 pontos, com o setor de tecnologia na liderança dos ganhos setoriais com um avanço de 1,7%.

O grupo de tecnologia industrial Hexagon deu o maior impulso ao setor de tecnologia. As ações do grupo ganharam 8,9% depois de registrar um aumento surpreendente no lucro operacional do quarto trimestre.

A fabricante de equipamentos de chips de computador ASML também subiu 2,3%, sustentando os ganhos após seu robusto relatório de lucros na quarta-feira.

O setor de saúde subiu 0,4%, com a Novartis em alta de 1,9%, depois que a empresa divulgou um lucro líquido trimestral ajustado que excedeu expectativas, após fortes vendas de seu medicamento para insuficiência cardíaca Entresto e do medicamento para esclerose múltipla Kesimpta.

O índice STOXX 600 se encaminhou para sua quarta sessão seguida de ganhos recordes, bem como de uma sexta alta semanal consecutiva, a mais longa sequência desde março de 2024.

As ações superaram a desvalorização do mercado global de segunda-feira, desencadeada pelo modelo de inteligência artificial de baixo custo da empresa chinesa DeepSeek, enquanto sinais de que o Banco Central Europeu (BCE) pode cortar os juros novamente em março, em um cenário de fraco crescimento econômico, ajudaram a assumir alguns riscos.

Operadores veem cerca de 79 pontos-base de cortes nos juros este ano, de acordo com dados da LSEG.

Investidores estavam inquietos antes do prazo de 1º de fevereiro do presidente dos EUA, Donald Trump, para a imposição de tarifas. Trump ameaçou a União Europeia com tarifas de importação, mas ofereceu pouca clareza.

Steve Sosnick, analista-chefe de mercado da Interactive Brokers, disse que a natureza focada na exportação das empresas europeias as ajudou neste mês.

"Número um, o dólar mais forte ajudou (os balanços)", disse ele, acrescentando que o movimento de valorização também foi estimulado pelo alívio de que a Europa não é o único alvo das tarifas do governo Trump.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,31%, a 8.673,96 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,02%, a 21.732,05 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,11%, a 7.950,17 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,12%, a 36.471,75 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,41%, a 12.368,90 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,16%, a 6.524,29 pontos.