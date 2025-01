SovEcon reduz estimativa de exportação russa de trigo para 42,8 milhões de t

São Paulo, 31 - A Rússia deve exportar 42,8 milhões de toneladas de trigo em 2024/25, estimou a SovEcon. O volume ficou abaixo do projetado anteriormente, de 43,7 milhões de toneladas, e em relação à temporada passada, quando atingiu 52,4 milhões de toneladas. Segundo a consultoria, a estimativa também é menor que a média dos três anos comerciais anteriores, de 44,2 milhões de toneladas. A queda nos embarques russos deve oferecer suporte ao mercado global de trigo, "limitando a oferta em um momento em que os balanços globais permanecem frágeis", avaliou a SovEcon. A revisão refletiu o ritmo lento de embarques e as condições desafiadoras para exportação, disse a SovEcon. Estima-se que as exportações de trigo de janeiro tenham sido de apenas 2,1 milhões de toneladas, 1 milhão de toneladas abaixo da média sazonal e o nível mais baixo desde janeiro de 2022, quando foram exportadas 2 milhões de toneladas, de acordo com a consultoria."As operações de exportação de trigo da Rússia continuam com margens mínimas ou até negativas, limitando a capacidade dos exportadores de acelerar os embarques no curto prazo", afirmou a consultoria em nota. "Sem uma melhoria significativa nas margens, não se espera um aumento substancial nas exportações de trigo no curto prazo", acrescentou. Os preços no mercado interno subiram nos últimos meses com a oferta limitada.Além disso, uma cota de exportação de trigo de 10,6 milhões de toneladas entrará em vigor em meados de fevereiro e permanecerá vigente até o fim da temporada. "Embora um aumento na cota seja uma possibilidade - especialmente se os preços de exportação subirem - não é o cenário base da SovEcon neste momento", disse.