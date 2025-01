Síria prende oficial de segurança da era Assad visto como responsável por provocar revolta de 2011

DAMASCO (Reuters) - Autoridades da Síria prenderam um antigo oficial de segurança e primo do líder deposto Bashar al-Assad visto por alguns como o responsável por provocar a revolta de 2011 no país, ocorrida em resposta à repressão a protestos na cidade de Daraa, no sul do país, informou a mídia estatal. Atef Najib, brigadeiro-general e ex-chefe do Departamento de Segurança Política de Daraa, foi preso pelas forças de segurança na província de Latakia, no oeste do país, informou a agência local de notícias Sana.

O novo governo sírio tem realizado operações de segurança em várias regiões com o objetivo de prender remanescentes do antigo regime, já tendo detido dezenas de pessoas, a maioria oficiais de média patente e combatentes. Najib é a autoridade mais sênior da antiga estrutura política e de segurança de Assad a ser preso desde que os rebeldes islâmicos do grupo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) tomaram o poder com uma operação-relâmpago no ano passado. O líder do HTS, Ahmed al-Sharaa, foi então escolhido presidente para a transição e prometeu pender membros do antigo governo que tenham sido acusados de crimes. “Esse passo é parte dos esforços das autoridades para responsabilizar aqueles envolvidos em violações contra o povo sírio e para aumentar a segurança e a estabilidade na região”, afirmou à Sana o chefe da segurança em Latakia, Mustafa Knaifati. A Sana informou que Najib foi entregue às autoridades para julgamento.

A prisão e tortura de um grupo de meninos sírios em Daraa causou protestos e eventualmente serviu de ignição para uma revolta mais ampla nacionalmente, que encontrou uma brutal repressão por parte do governo Assad. Em 2011, os Estados Unidos puniram Najib por suposto envolvimento em abusos dos direitos humanos na Síria. (Reportagem de Timour Azhari, em Damasco, e Kinda Makieh)