Seleção feminina de basquete fará amistosos com times da WNBA em maio

Sob comando técnico da norte-americana Dana 'Pokey' Chatman, anunciada no final de dezembro, a seleção brasileira de basquete inicia o ciclo olímpico para Los Angeles 2028 enfrentando dois grandes times da principal liga de basquete feminino nos Estados Unidos Unidos, a Women's National Basketball Association (WNBA). O Brasil fará amistosos em maio, durante a pré-temporada da WNBA, contra o Indiana Fever, que tem no elenco a fenomenal armadora Caitlin Clark, e contra o Chicago Sky, da atacante Angel Reese, outra estrela da Liga dos EUA..

"Essa é uma tremenda oportunidade para o nosso time competir contra algumas das melhores atletas do mundo. Essas experiências de altíssimo nível nos ajudam no processo de conseguir grandes resultados. Estamos realmente empolgados", revelou Chatman, que por mais de uma década treinou times da WNBA

A equipe do Chicago Sky conta com a pivô mineira Kamilla Cardoso, prestes a iniciar a segunda temporada na Liga norte-americana, após conquistar dois títulos da NCCA - torneio de basquete universitário feminino - pelo South Carolina. Em 2023 Kamilla faturou com a seleção o título da AmeriCup Feminina, em León (México) e, no ano passado, disputou o Pré-Olímpico, em Belém. Na ocasião, o Brasil perdeu a vaga para Paris 2024, ao ser superado pela Alemanha por 73 a 71 na última rodada.

Companheira de Kamilla na conquista a AmeriCup, a ala-pivô paulista Damiris Dantas também acumula passagens pela Liga norte-americana. Antes de ser mudar para os EUA, foi campeã mundial nas categorias de base e foi titular da seleção nas Olimpíadas de Londres 2012 e Rio 2016.

No entanto, Kamilla e Damiris só poderão entrar para defender a amarelinha em um dos dois amistosos. Isto porque o regulamento da WNBA não permite que atletas contratadas por franquias enfrentem seus próprios times.

Os amistosos, chamados de "Tour Brasil na W" fazem parte do planejamento da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), que busca oferecer maior experiência interacional para a seleção durante o ciclo olímpico.

"Estamos em uma nova fase e trabalhando muito para que seja um ciclo vitorioso para o basquete feminino, com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento das nossas atletas e conquistar a classificação para as principais competições. O primeiro passo da CBB foi a contratação da Pokey como treinadora da seleção adulta, e agora seguimos com o planejamento, que inclui ter um calendário com jogos internacionais de alto nível para dar mais experiência ao nosso grupo", detalhoui Bruno Valentin, diretor técnico da seleções da CBB.

Amistosos da seleção feminina nos EUA

2 de maio - 16h (horário de Brasília) - Brasil x Chicago Sky - Louisiana

4 de maio - 14h - Brasil x Idiana Fever - Iowa City