Sabores da comida vegana são destaque de série documental na TV Brasil

A comida vegana pode ser apetitosa assim como qualquer outra refeição. Esse é o mote do segundo programa da série documental Quero Ser Veg, produção independente apresentada pela atriz Mayana Neiva, neste sábado (1º), às 12h30, na telinha da TV Brasil.

Durante esta edição inédita do seriado, o chef Dani Lima define um cardápio com Mayana Neiva para três receitas gostosas. A apresentadora percorre uma feira para sentir o aroma das frutas e vegetais, além de escolher os ingredientes dessa lista montada para o almoço.

Notícias relacionadas:

Dani Lima ensina receitas caprichadas. Mayana Neiva o ajuda a fazer antepasto como entrada, estrogonofe de cogumelos com grão de bico para o prato principal e mousse de maracujá como sobremesa. Ela ainda visita um restaurante para degustar doces veganos com textura suave e repletos de sabor. Também apura o paladar ao provar os picolés veganos do estabelecimento.

Com o título É Gostoso, o novo episódio da série traz o depoimento de pessoas comuns e especialistas que falam sobre as iguarias veganas. Participam do programa a professora e antropóloga Carmen Rial, o empresário Alex Fernandes, a confeitaria Crux e Prince Oliveira, que trabalha com alimentação ancestral. Os convidados relatam suas experiências e destacam os benefícios da dieta com essas delícias.

No ar às 12h30, a série Quero Ser Veg abre a nova faixa de programação da emissora pública com atrações culinárias. Logo depois, às 13h, o destaque é o Xodó de Cozinha, formato original da emissora apresentado pela chef Regina Tchelly. O programa recebe convidados para preparar receitas e conversar sobre alimentação saudável e sustentável, com uso integral dos alimentos.

Sobre a nova série documental

Em cinco episódios de 26 minutos sobre o veganismo, Quero Ser Veg destaca mitos a respeito da alimentação baseada totalmente em vegetais. A obra independente é a primeira série sobre veganismo a ser exibida em canal aberto na televisão brasileira.

Criada e produzida em Florianópolis pela Novelo Filmes, a atração dirigida por Cíntia Domit Bittar leva o público para um passeio por feiras e estabelecimentos de alimentação vegana junto com a apresentadora Mayana Neiva. A proposta é mostrar as possibilidades e os sabores que enriquecem a cozinha vegana. A série que tem janela semanal na telinha da TV Brasil foi realizada por meio do edital Prodav TVs Públicas.

Alimentação vegana com bom humor e informação

De forma leve e divertida, o seriado aborda os principais motivos alegados por quem evita aderir ao veganismo, mas flerta com a ideia. "Cada episódio fala sobre uma razão pela qual as pessoas não se tornam veganas. Vou mergulhar nessas desculpas", revela Mayana Neiva.

As edições do programa Quero Ser Ver descomplicam a cozinha ao esclarecer dúvidas de pessoas que não fazem refeições veganas por motivos diversos: valor salgado para comer bem, dificuldade para fazer as receitas, falta de sabor; pouco nutritiva e ideia de que é apenas um modismo.

A atração oferece a oportunidade para descobrir outras formas de se relacionar com a comida e entender como é possível evitar o consumo de proteínas animais. "Acho que será uma experiência nova para uma parcela da população assistir à série bem na hora do almoço. Espero que as pessoas se sintam provocadas no bom sentido, a mudar algo", sugere a apresentadora.

Mayana Neiva explica que a proposta é criar uma identificação com o público. "Muitas das pessoas que vão ver o programa talvez estejam num lugar parecido com o meu. Porque eu não sou vegana e me sinto nesse questionamento. Quero botar aqui o meu processo", pontua a atriz e cantora, que completa. "Estou tentando substituir. Estou me desconstruindo devagar. Eu quero ser veg", diz.

A apresentadora aprende a cozinhar receitas e prepara os pratos com o chef Dani Lima. Nos episódios, Mayana Neiva visita feiras para selecionar ingredientes e vai até restaurantes para apurar o paladar e experimentar iguarias. Com depoimentos de especialistas, a produção documental busca quebrar tabus ao trazer as visões e as práticas sobre o veganismo no relato de pessoas comuns.

Valorização do conteúdo independente

A série Quero Ser Veg é um dos conteúdos audiovisuais selecionados pela linha de fomento do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), através do Prodav TVs Públicas.

A TV Brasil é um dos canais que mais exibem conteúdo independente nacional. Além de ser uma grande apoiadora da produção de atrações dessa natureza no mercado audiovisual do país, a emissora estimula novos realizadores.

Sobre o Prodav

O Prodav é uma parceria entre a Agência Nacional do Cinema (Ancine), o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para incentivar a produção regional e independente.

A proposta é ofertar esse conteúdo para as emissoras públicas de televisão. A EBC distribui o material ao disponibilizar as obras para todos os canais de televisão do campo público que aderirem ao projeto.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

Quero Ser Veg - sábados, às 12h30, na TV Brasil