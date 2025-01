Quem era Ryan O'Hara, chefe da equipe de helicóptero que colidiu com avião

O chefe da equipe do helicóptero militar Black Hawk, que colidiu com um avião American Airlines, perto do Aeroporto Nacional Reagan, em Washington (EUA), era pai e deixou um filho de um ano. Ryan O'Hara está entre os 67 mortos no acidente.

Não fica claro nas informações da imprensa norte-americana se O'Hara, além de chefe da equipe, guiava o helicóptero no momento da colisão. Sua idade também não foi revelada oficialmente.

Quem era Ryan O'Hara; chefe da equipe do helicóptero

Lembrado como "um cara que consertava as coisas". De acordo com o MCJROTC (Marine Corps Junior Reserve Officers' Training Corps), programa militar para estudantes do ensino médio nos Estados Unidos, Ryan O'Hara, chefe da equipe do Black Hawk, era lembrado com carinho como um "cara que consertava as coisas" no ginásio do ROTC, segundo a Fox 5 Atlanta.

Casado e pai. O'Hara tinha um filho de apenas um ano. Formado na Parkview High School em Lilburn, Geórgia, ele foi membro do time de fuzileiros e tinha grande dedicação ao grupo.

Ingressou no Exército logo após a formatura. De acordo com a emissora, ele seguiu carreira militar e se destacou na equipe do Black Hawk.

Dedicado, disciplinado e respeitado por todos. "Ryan foi um dos soldados mais dedicados, disciplinados e comprometidos com quem já trabalhei", disse o sargento CW5 Josh Muehlendorf ao Fox 5, que estave Alocado com o sargento Ryan O'Hara em Savannah em 2020. Ele chama O'Hara de um soldado de destaque e diz que todos o respeitavam.

Governador da Geórgia lamentou sua morte. O governador Brian Kemp publicou no X (antigo Twitter) uma mensagem de condolências às famílias de O'Hara e de um dos pilotos do avião, Sam Lilley. "Enviamos nossas mais profundas condolências às famílias e amigos de Ryan O'Hara e Sam Lilley enquanto eles navegam neste momento difícil. Ambos os jovens georgianos compartilhavam uma paixão por voar e por servir aos outros, e esta terrível tragédia é muito mais difícil sabendo que suas vidas foram interrompidas tão inesperadamente [...]", declarou Kemp na publicação.

Pilotos de avião; 'não consigo chorar até dormir'

O capitão Jonathan Campos e o piloto Samuel Lilley, 28, mortos no acidente com voo da American Airlines na quarta-feira (29). Imagem: reprodução/Wesh2

"Não consigo nem chorar até dormir". Samuel Lilley, 28, era um dos pilotos do avião da American Airlines. No Facebook, na quinta-feira (30), seu pai, Timothy Lilley, o homenageou e relembrou sua carreira, emocionado com uma foto de sua formatura de piloto. "Fiquei tão orgulhoso quando o Sam se tornou piloto. Agora dói tanto que nem consigo chorar até dormir. Eu sei que vou vê-lo novamente, mas meu coração está partido. Ele estava indo muito bem na sua carreira e na sua vida pessoal. Ele estava noivo para se casar no outono", disse seu pai na publicação.

Capitão do voo da American Airlines era formado em ciência Aeronáutica. Segundo o canal WESH, da Flórida, Jonathan Campos comandava o avião que transportava 60 passageiros e quatro tripulantes no momento da colisão. Campos se formou em Ciência Aeronáutica em 2015 na universidade especializada em aviação e aeroespacial. A Epic Flight Academy em New Smyrna Beach confirmou ao WESH que Campos treinou na escola para se tornar instrutor de voo.

O capitão foi homenageado por sua universidade. A Embry-Riddle Aeronautical University divulgou um comunicado expressando profundo pesar pela perda de Campos e solidariedade às famílias das vítimas do acidente.