Presidente dos Correios fala em plano de reestruturação em curso para tornar empresa lucrativa

O presidente dos Correios, Fabiano Santos, disse que há um plano de reestruturação da estatal em curso para torná-la lucrativa. "É uma empresa que estava sendo privatizada, na bacia das almas, o que traz efeitos", afirmou a jornalistas após reunião no Palácio do Planalto com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck.

Segundo dados divulgados pelo Banco Central nesta sexta-feira, 31, os Correios registraram o maior déficit entre as estatais federais. Do saldo negativo total de R$ 8,07 bilhões entre as 20 estatais contabilizadas, R$ 3,2 bilhões foram dos Correios.

Fabiano disse que os resultados desta sexta não são os finais, já que o balanço da empresa será divulgado em março, apontando que poderá haver algum nível de melhoria. Ainda, afirmou que os números são pontuais, havendo reflexo de problemas herdados. "Há precatórios, frutos de gestões anteriores, contabilizados atualmente."

Ainda que tenha dito que os Correios estão em "processo de franca recuperação", destacou desafios para tornar as operações lucrativas. "A universalização dos serviços postais tem um custo e quem arca, no fim, é a empresa", disse.

Falou também sobre o custo elevado com funcionários e do sucateamento da estrutura.

"Os Correios pagam um preço muito alto pelo sucateamento. Não houve investimento em tecnologia. Se os Correios tivessem se modernizado antes, talvez pudessem ter uma situação melhor", afirmou Fabiano Santos.

Sobre as medidas de ajustes nas operações, citou revisão de contratos, relicitações e captura de novas receitas. "A empresa estava acostumada a atuar com os mesmos setores, hoje não é mais assim. Os Correios vão se consolidar cada vez mais como uma empresa de logística", disse.

"Estamos trabalhando juntos para que a empresa se recupere, seja lucrativa. O plano de recuperação está em andamento. Temos a missão de ser uma empresa sustentável", afirmou o presidente dos Correios.