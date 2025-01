Presidente do México aguarda prazo final de tarifas dos EUA com "cabeça fria"

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A presidente do México, Claudia Sheinbaum, aguardará com a cabeça fria uma decisão dos Estados Unidos, disse ela na sexta-feira, antes do prazo de sábado estabelecido pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para impor tarifas de 25% sobre as importações canadenses e mexicanas.

"Sempre defenderemos a dignidade de nosso povo, o respeito à nossa soberania e um diálogo de igual para igual, sem subordinação", afirmou ela. "Vamos esperar, como sempre disse, com a cabeça fria, ao tomar decisões. Estamos preparados e mantemos esse diálogo."

México e Estados Unidos são alguns dos principais parceiros comerciais um do outro. As economias têm se entrelaçado cada vez mais desde o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta) no início da década de 1990 e seu sucessor, o Acordo EUA-México-Canadá, que Trump negociou durante seu último mandato.

No entanto, Trump disse que imporia tarifas punitivas até 1º de fevereiro devido a exigências de que Canadá e México tomem medidas mais fortes para barrar o fluxo de imigrantes ilegais e o opioide mortal fentanil e seus precursores químicos para os EUA.

O governo mexicano se opôs à proposta, afirmando que ela terá um impacto negativo sobre o México e os Estados Unidos, tornando muitos produtos mais caros para as famílias norte-americanas, incluindo carne, frutas e legumes, carros, eletrodomésticos e equipamentos médicos.

(Reportagem de Ana Isabel Martinez e Raul Cortes)