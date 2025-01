Presidente do Fed de Chicago aprova dados de inflação, mas vê incertezas em medidas de Trump

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, disse que os dados de inflação desta sexta-feira foram um pouco melhores do que o esperado e o ajudam a ter certeza de que a inflação está a caminho da meta de 2%, acrescentando que ainda espera que a taxa de juros seja "um pouco" menor em 12 a 18 meses do que é hoje.

Ainda assim, "há um ponto de interrogação que vem da incerteza política", disse Goolsbee à CNBC, inclusive sobre o impacto das tarifas de importação que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que implementará a parceiros comerciais como México e Canadá já no sábado.

"Se isso afeta os preços, isso nos afeta... nosso sinal fica um pouco confuso quando acontecem coisas que aumentam os preços."

(Por Ann Saphir)