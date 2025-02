Polícia Civil troca corregedor; anterior é tia de suspeito de elo com PCC

Do UOL, em São Paulo

O delegado João Batista Palma Beolchi foi anunciado como novo corregedor-geral da Polícia Civil. A antiga chefe da corregedoria da corporação era Rosemeire Monteiro de Francisco Ibañez, tia do investigador Eduardo Monteiro, investigado pela Polícia Federal por suspeita de ligação com o PCC (Primeiro Comando da Capital).

O que aconteceu

Delegado foi nomeado em decreto divulgado no Diário Oficial de São Paulo na quinta-feira (30). O decreto foi assinado por Felício Ramuth (PSD), vice-governador do estado. Uma das funções do órgão é investigar crimes cometidos por policiais civis e apurar faltas funcionais.

Estado estava sem corregedor desde o fim de dezembro. Na ocasião, segundo o jornal Folha de S.Paulo, Rosemeire pediu afastamento da função após a divulgação do parentesco dela com o sobrinho, também suspeito de extorsão por Vinícius Gritzbach, delator do PCC morto no aeroporto de Guarulhos em 8 de novembro de 2024.

Em dezembro de 2024, Rosemeire recebeu salário de R$ 42.883,34. O cargo dela consta no Portal da Transparência do Governo de São Paulo como delegada de polícia de classe especial. Não há informações sobre qual função Rosemeire desempenha desde o afastamento do cargo.

Beolchi era coordenador na Controladoria-Geral do Estado de São Paulo. O salário dele, com base no mês referência de dezembro de 2024, foi de R$ 45.548,19, segundo o Portal da Transparência.

Quem é o novo corregedor? Beolchi tem especialidade em Tutela Penal e Cível da Administração Pública pela FGV (Fundação Getúlio Vargas). Ele também é especialista em Gestão de Segurança Corporativa pela Universidade Anhembi Morumbi e em Polícia Judiciária e Sistema de Justiça Criminal pela Acadepol (Academia de Polícia Civil), segundo a ADPESP (Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo). Em postagem de 2020, a ADPESP informou que o delegado era professor de armas menos letais na Acadepol à época.