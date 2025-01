PL irá recorrer ao TSE contra decisão que cassou mandato de Carla Zambelli

A assessoria do PL informou nesta sexta-feira (31) que irá recorrer ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) contra a decisão do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo que determinou a cassação da deputada Carla Zambelli por abuso de poder.

O que aconteceu

PL reafirmou "total apoio à deputada" em nota. No texto divulgado nas redes sociais, o partido afirma que colocou à disposição da parlamentar "todo o suporte necessário para que ela possa reverter essa decisão e continuar exercendo seu papel na vida pública".

Em agradecimento a apoio, Carla mandou "abraço especial" a Valdemar Costa Neto. No post publicado no Twitter, a deputada cita, além do presidente do PL, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a quem diz que seguirá defendendo.

Decisão do TRE-SP foi anunciada na quinta-feira (30). Com 5 votos a favor e 2 contra, decisão estabeleceu a inelegibilidade de Zambelli por oito anos — além a perda do mandato. Cabe recurso.

Zambelli é acusada de abusar de meios de comunicação nas eleições de 2022. No TRE-SP, prevaleceu o entendimento de que a deputada divulgou informações inverídicas sobre o processo eleitoral de 2022 e montou uma "teia de desinformação", utilizando as redes sociais e sites para abusar dos meios de comunicação.

Parlamentar se diz vítima de "perseguição política". Em nota publicada nas redes sociais após a decisão do TRE-SP, ela afirmou que continuará a lutar por "um Brasil próspero e digno para o povo brasileiro".

Pedido de cassação foi feito por deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP). De acordo com a parlamentar, Zambelli divulgou vídeos que questionavam a lisura das eleições. Havia posts com ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal e o sistema eleitoral — como a notícia falsa de que urnas haviam sido manipuladas em Itapeva (SP).

Zambelli articula para se tornar a líder da minoria na Câmara. Submersa desde que sacou uma pistola e perseguiu um homem na véspera da eleição de 2022, ela enfrenta a antipatia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros problemas no Congresso.