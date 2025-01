Petróleo registra perdas semanais antes de os EUA criarem tarifas para Canadá e México

Por Arathy Somasekhar

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo caíram nesta sexta-feira e fecharam a semana também em recuo, com os investidores aguardando as tarifas de 25% impostas pelos Estados Unidos ao Canadá e ao México, previstas para o sábado.

Os contratos futuros do petróleo Brent para março, que vencem nesta sexta-feira, fecharam em queda de 0,11 dólar, a 76,76 dólares por barril. Os contratos futuros do segundo mês, mais ativos, caíram 0,31 dólar, a 75,58 dólares.

O petróleo West Texas Intermediate dos EUA fechou em queda de 0,20 dólar, ou 0,3%, a 72,53 dólares.

Na semana, os índices de referência do Brent e do WTI perderam 2,1% e 2,9%, respectivamente, e marcaram a segunda semana consecutiva de perdas.

Trump incluirá um processo para que o Canadá e o México busquem isenções específicas para determinadas importações, disseram fontes à Reuters, acrescentando que as novas tarifas entrarão em vigor em 1º de março.

Mas a Casa Branca disse que o prazo de sábado está mantido e que não houve atualização sobre isenções para determinadas importações.

Os futuros do petróleo continuam a oscilar enquanto os investidores aguardam o resultado das ameaças tarifárias de Trump, disse Dennis Kissler, vice-presidente sênior de negociações da BOK Financial.

O petróleo canadense é usado por muitas refinarias do Meio-Oeste dos EUA e um fluxo reduzido provavelmente apoiará os preços dos combustíveis, acrescentou.

O Canadá e o México são os dois maiores exportadores de petróleo para os Estados Unidos, mas não está claro se o petróleo seria incluído nas tarifas. Trump disse na quinta-feira que em breve decidiria se excluiria as importações de petróleo das tarifas.

(Reportagem de Arathy Somasekhar em Houston, Enes Tunagur em Londres)