UE retoma missão e fronteira de Gaza em Rafah será reaberta após 8 meses

A União Europeia retomou nesta sexta-feira (31) a missão civil para monitorar a passagem em Rafah, no extremo Sul da Faixa de Gaza. A cidade que faz fronteira com Egito e Israel é um ponto-chave de entrada e saída para o território palestino, disse a chefe de política externa do bloco, Kaja Kallas.

O que aconteceu

O Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas, relatou que os primeiros palestinos, civis feridos e combatentes militantes, entrarão no Egito no sábado (1) por Rafah. A passagem está fechada ao tráfego humano desde maio de 2024. Por enquanto, as pessoas só poderão viajar em uma direção, de Gaza para o Egito, segundo as autoridades.

Passagem será aberta, inicialmente, para 50 militantes feridos e 50 civis feridos, com acompanhantes. Além disso, segundo as informações da Reuters, mais de 100 pessoas, provavelmente estudantes, terão permissão para passar por motivos humanitários.

"A missão civil de fronteira da UE será enviada hoje (sexta-feira) para a passagem de Rafah, a pedido dos palestinos e israelenses. Ela apoiará o pessoal de fronteira palestino e permitirá a transferência de indivíduos para fora de Gaza, incluindo aqueles que precisam de cuidados médicos", Kaja Kallas postou no X.

Fontes de segurança egípcias confirmaram que os membros da equipe da UE haviam chegado à instalação. A travessia agora será administrada por membros da Autoridade Palestina e monitores europeus, disseram autoridades da AP e do Hamas.

Em maio, as tropas israelenses invadiram Rafah, mesmo com a oposição dos EUA, e ocuparam a passagem, que foi fechada. Até o cessar-fogo, Israel só permitia a passagem de caminhões que transportavam ajuda humanitária e pequenos grupos de pessoas doentes.

Reféns serão libertados no sábado

Yarden Bibas, Ofer Kalderon e Keith Siegel Imagem: AFP

Mais três reféns serão libertados neste sábado (1º). Yarden Bibas, Keith Siegel e Ofer Kalderon serão entregues a Israel, disse o porta-voz do braço armado do Hamas, Abu Obeida, em um post em seu canal no Telegram.

Yarden Bibas é pai dos dois reféns mais jovens levados pelo Hamas. Não há notícias sobre o bebê Kfir, de apenas nove meses quando foi sequestrado, e Ariel, que tinha quatro anos na época do ataque, ou da mãe deles, Shiri, que também foi levada. O Hamas disse no final de 2023 que eles haviam sido mortos por bombardeios israelenses, nos primeiros meses da guerra de Gaza.

O israelense-americano Keith Siegel, que foi feito refém com sua esposa Aviva, foi visto em um vídeo divulgado no ano passado. Sua esposa foi libertada na primeira troca de reféns por prisioneiros, em novembro de 2023. Os dois filhos de Ofer Kalderon, Erez e Sahar, sequestrados junto com ele, também foram libertados na primeira troca.