Neymar se reencontra com a torcida do Santos

Embora a chuva ameaçasse causar estragos, milhares de torcedores acompanharam o craque Neymar nesta sexta-feira (31) em seu retorno ao Santos, clube que o revelou, quase doze anos depois de ter partido rumo ao futebol europeu.

"É um dia muito especial para mim (...) E esse dia vai ficar guardado pro resto da minha vida", disse o maior artilheiro da história da Seleção, que rescindiu na segunda-feira seu contrato milionário com o saudita Al-Hilal onde passou por momentos difíceis devido a várias lesões.

Após anunciar na quinta-feira seu retorno ao time que defendeu entre 2009 e 2013, 'Ney', de 32 anos, assinou nesta sexta-feira um contrato de seis meses, segundo o vice-presidente do 'Peixe', Fernando Bonavides.

"Desde já nós estamos investindo os maiores esforços para que ele consiga ficar durante o ano inteiro", disse o dirigente ao canal SporTV.

Sob uma chuva intensa no final da tarde, cerca de quinze artistas, entre eles o rapper Mano Brown, subiram ao palco e se apresentaram para a ansiosa torcida que aguardava o reencontro com o ídolo.

A maior parte dos assentos da Vila Belmiro, com capacidade para 16 mil pessoas, foram ocupados por torcedores que pagaram até 100 reais para ver um dos maiores jogadores revelados pelas categorias de base do clube.

Uma camisa gigante exposta no campo relembrava a frase escrita pelo atacante no vestiário do centro de treinamento antes de sua saída para o Barcelona em 2013: "Eu vou, mas eu volto".

E ele voltou a pisar no gramado da Vila Belmiro às 19h53, quando chuviscava e minutos depois vários craques - Luis Suárez, Marta, Vinicius Jr., Rodrygo - lhe desejaram sucesso em vídeos veiculados nos telões.

"Olé, olé, olá, Neymar", entoava a torcida, numa demonstração de carinho. O ídolo respondeu andando pelo campo, dando abraços na família e beijando o escudo.

"Vivemos muitos momentos lindos aqui. Tenho certeza que ainda temos muitas coisas para viver", disse ele.

- A volta da camisa 10 -

Desde o início, dezenas de torcedores alvinegros se reuniram do lado de fora do estádio à espera do "Príncipe", como é chamado 'Ney', em sua volta para casa.

Neymar vestirá a camisa 10, imortalizada pelo 'Rei' Pelé e que deixou de ser usada enquanto o time paulista estava na segunda divisão no ano passado.

Em sua primeira passagem, o atacante alcançou as últimas grandes conquistas do Santos com a camisa 11: Copa do Brasil-2010, Copa Libertadores-2011 e Recopa Sul-Americana-2012.

"Sua chegada representa o renascimento do Santos", disse Victor Hugo Arantes, torcedor de 45 anos, que exibiu com orgulho uma bandeira com diversas imagens do craque.

Não está descartado que o craque estreará na quarta-feira, dia em que completa 33 anos, quando os alvinegros recebem o Botafogo de Ribeirão Preto, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

- De olho na Copa de 2026 -

Além do impacto midiático e comercial para o Peixe, a chegada de Neymar deverá ter um impacto esportivo, já que a equipe comandada pelo português Pedro Caixinha teve um início fraco naquele torneio.

Perdeu três dos cinco jogos que disputou até agora, mas pretende se reforçar para o Brasileirão, que começa em março. Ele também disputará a Copa do Brasil.

A assinatura de um contrato de curta duração se deve, segundo a imprensa brasileira, à vontade do craque de recuperar o ritmo futebolístico para tentar voltar à Europa e chegar em grande fase à Copa do Mundo de 2026, para o qual se presume que o Brasil se classifique.

Mas há dúvidas sobre sua forma física. O técnico do Al-Hilal, Jorge Jesus, afirmou que o jogador não estava fisicamente à altura dos companheiros, depois de sofrer uma grave lesão no joelho esquerdo em outubro de 2023, dois meses depois de chegar ao futebol saudita.

A lesão e outros desconfortos físicos que se seguiram fizeram com que disputasse apenas sete jogos em 17 meses, o último deles em novembro. Mas o clube e a torcida alvinegra - além da seleção brasileira - contam com o retorno a casa acompanhado da volta da magia da camisa 10.

