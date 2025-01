MP denuncia PM que matou adolescente de 16 anos por homicídio qualificado

Colaboração para o UOL e do UOL, em São Paulo

Um sargento da Polícia Militar foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo pela morte da adolescente Victoria dos Santos, de 16 anos. O PM acertou Victoria com um tiro no peito, em 9 de janeiro.

O que aconteceu

PM foi denunciado por homicídio qualificado. Para o promotor Fernando Barbosa Rubin, a prática ficou clara pela adolescente estar indefesa, detida e cercada por policiais quando foi baleada pelo sargento.

Arma teria sido disparada quando PM deu coronhada em irmão da vítima. O promotor pediu acesso às imagens das câmeras corporais dos agentes presentes. As gravações também devem ser analisadas pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que abriu inquérito.

Sargento da PM foi preso no dia seguinte ao assassinato. Ele foi preso por homicídio com dolo eventual, já que o delegado entendeu que ele assumiu o risco de matar ao dar a coronhada no jovem abordado. Em nota, o órgão informou que o policial teve a arma recolhida.

Mãe acusou agentes de não socorrerem adolescente

A adolescente foi levada ao hospital Geral de Guaianases, mas teve a morte constatada na unidade de saúde. Em entrevista à TV Globo, a mãe da menina, Vanessa dos Santos afirmou que os PMs negaram socorro à vítima.

Me ajoelhei no pé do policial para ele socorrer a minha filha e eles não socorreram. Estavam preocupados em colocar o meu filho dentro da viatura

Vanessa dos Santos, mãe da adolescente

O irmão de Victoria, Kauê dos Santos, foi levado à delegacia por alegação de desacato. Ele foi liberado nesta sexta-feira (10). Questionada, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo não informou o motivo da detenção nem se alguma ocorrência foi aberta contra ele.

Polícia Militar não comentou sobre suposta negativa de socorro à vítima. A corporação informou que "não compactua com excessos" e que um inquérito foi instaurado.