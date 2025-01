'Motor de conteúdo', Lula tenta retomar rédeas da comunicação do governo

Do UOL

A entrevista coletiva dada pelo presidente Lula na quinta-feira (30) foi interpretada como um "fresh beginning" pela crítica especializada -uma tentativa de recomeçar após uma fase de desencontros da comunicação do terceiro mandato do petista.

Carla Araújo relata que a entrevista já teve a "impressão digital" do marqueteiro Sidônio Palmeira, novo ministro da Secretaria de Comunicação, que disse querer tornar Lula o "motor de conteúdo" do governo.

Segundo Carla, passa a valer agora a lógica de que Lula falará mais com a imprensa para pautar o debate, em vez se ser "preservado" e apenas reagir a crises. Com isso, o discreto Palmeira busca evitar ruídos e crises desnecessárias.

Josette Goulart relata que, com a nova estratégia, Lula montou seu próprio "cercadinho", pressionado pela queda de popularidade.

Olho na reforma ministerial

Enquanto isso, relata Josias de Souza, Senado e Câmara preparam-se para respectivamente eleger Davi Alcolumbre (UB-AP) e Hugo Motta (Republicanos-PB), consolidando o que ele chama de "Projeto Centrão de Poder", baseado na "ocupação predatória dos cofres públicos".

E Tales Faria informa que Lula espera apenas as eleições no Congresso para dar o pontapé inicial na reforma ministerial -para estreitar os laços com o parlamento ampliando a governabilidade e já de olho em 2026.

