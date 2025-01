Ministro volta a negar medida heterodoxa e diz que foco é elevar produção de alimentos

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, negou novamente que o governo pretenda adotar medidas heterodoxas em relação aos preços dos alimentos. "O governo não vai adotar nenhuma medida heterodoxa em relação a alimentos no Brasil. Nossa preocupação é como aumentar a produção de alimentos, tendo em vista que aumentou o consumo no Brasil e no mundo. O Brasil não só atende ao seu mercado interno que está aquecido, como atende também ao mercado mundial", disse Teixeira a jornalistas na quinta-feira, 30, após reunião com a equipe econômica e com o Ministério da Agricultura no Ministério da Fazenda.

Segundo ele, a reunião não tratou de nenhuma medida específica a ser adotada.

"Vamos nos debruçar sobre o aumento da produção", acrescentou o ministro.

De acordo com Teixeira, a preocupação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é com a oferta de alimentos no Brasil e com os preços dos alimentos da cesta básica.

"Vamos regularmente nos reunir para acompanhar a evolução e as tendências da produção de alimentos no Brasil e no mundo", afirmou Teixeira.