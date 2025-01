Mini-impressora está com 58% de desconto: 'Prática, leve e muito útil'

O Guia de Compras UOL encontrou um produto ideal para quem quer garantir a organização no trabalho ou em casa: a mini-impressora D110. Esse produto é capaz de imprimir fotos, QR Code, código de barras, mensagens e entre outras possibilidades em formato de etiqueta. E o melhor: ela está com 58% de desconto, custando R$ 126,99 na Shopee.

Segundo o fabricante, esta mini-impressora funciona por meio de aplicativo gratuito, que é compatível para iOS e Android. Descubra mais informações sobre o produto, o que diz quem comprou e pontos de atenção:

O que diz o fabricante sobre a mini impressora?

Imprime QR Code, tabelas, mensagens, fotos, código de barras e entre outros conteúdos.

Não utiliza tinta ou pó de carbono, já que a impressão é por tecnologia térmica;

Os adesivos são à prova de óleo, água e resistente à arranhões;

Resolução de impressão: 203 DPI;

Conecta via Bluetooth e é compatível com iOS e Android;

Aplicativo NIIMBOT: oferece diferentes estilos de rótulos, ícones, bordas e mais de 19 fontes para personalizar as etiquetas;

Com a bateria de 1.200 mAh, promete autonomia de 4 horas;

Acompanha cabo USB, cabeça de impressão de alta capacidade e bolsa de armazenamento.

O que diz quem comprou?

Com 8,3 mil avaliações, a mini-impressora tem nota média máxima de 5 estrelas. Os consumidores elogiaram a qualidade da impressão e facilidade de uso, tanto da impressora quanto do aplicativo.

A etiquetadora é ótima. Chegou tudo certinho e sem avarias. A quantidade de opções de edição que tem no aplicativo é incrível, ela reconhece o tipo de etiqueta sozinha e dá informações sobre o refil que está dentro dela. Dá pra adicionar texto, emojis, QR Code, código de barras e ainda mais funções que eu nem consegui configurar. A cola é boa, depois de fixado só sai puxando com força. Gostei muito, super indico! Carolina

Apaixonada pela impressora. Gente, sério é maravilhosa, eu fiquei com receio de comprar mas agora que chegou não me arrependi. É superfácil de usar, prática, leve, além de linda e muito útil. Pedi a etiqueta transparente, tive dúvidas e o vendedor me respondeu de imediato. Quem está com dúvidas pode comprar sem medo. Tamara

O equipamento é excelente e superfácil de usar. O aplicativo funciona super bem, você cria as etiquetas personalizadas num editor que é simples de usar. A conexão é via Bluetooth, e a impressora é em preto e branco. Amei! Thaisa Farias

Adorei o produto, chegou dentro do prazo estipulado e ainda veio um mimo bem fofo (figurinhas). Também veio um saquinho para guardar minha impressora! Adriana

Pontos de atenção

Em contrapartida, os consumidores destacaram pontos negativos como a qualidade impressão, principalmente das fotos, além de problemas com a etiqueta. Confira os comentários:

O aparelho em si merece 5 estrelas, os problemas são as etiquetas, pois todas que já utilizei estão soltando. Como o objetivo era a etiqueta, me arrependi da compra. Alberto Barros

Achei a impressora boa, mas a imagem não sai colorida, somente preta. Quando for imprimir alguma foto, recomendo ser apenas logo porque senão sai tudo preto. Achei um ponto extremamente negativo. Fioren

Qualidade (densidade) da impressão poderia ser melhor. Avaliação anônima

