Lens vence Montpellier (2-0) e sobe para 5º no Francês

O Lens não desperdiçou a oportunidade de ocupar temporariamente a zona de classificação para os torneios europeus ao vencer o Montpellier por 2 a 0 fora de casa, nesta sexta-feira (31), na abertura da 20ª rodada da Ligue 1.

O time abriu o placar por meio do atacante angolano M'Bala Nzola logo no primeiro minuto de jogo. Foi o gol mais rápido do campeonato.

O jovem atacante sueco Jeremy Agbonifo, um dos reforços da janela de transferências, ampliou no segundo tempo (61') em sua primeira participação na Ligue 1.

Com isso o time do norte da França venceu com certa tranquilidade um jogo marcado pela expulsão simultânea dos dois treinadores, Jean-Louis Gasset e Will Still (26') após uma discussão acalorada logo após um gol do Lens ser anulado pelo VAR.

O Lens ocupa temporariamente o 5º lugar, com 33 pontos, à frente do Lille (que tem 32) e do Lyon (30) que enfrentam Saint-Étienne e Olympique de Marselha, respectivamente, neste fim de semana.

Apesar das saídas do goleiro Brice Samba, do zagueiro uzbeque Abdukodir Khusanov e da ausência de Kevin Danso, o Lens continua firme na corrida por uma vaga em algum dos torneios europeus.

O Montpellier (17º, 15 pontos) vê assim sua reação ser interrompida. A equipe comandada por Jean-Louis Gasset não conseguiu manter o ritmo após as duas vitórias recentes contra o Monaco (2-1) e o Toulouse (2-1). Continua na zona de rebaixamento com dois pontos à frente do lanterna Le Havre, que viaja para enfrentar o Angers no domingo.

