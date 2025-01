Junta de Mianmar prorroga estado de emergência para apoiar preparativos de eleições

(Reuters) - O governo militar de Mianmar prorrogou o estado de emergência por mais seis meses, informou a mídia estatal na sexta-feira, um dia antes do aniversário de quatro anos de um golpe que mergulhou o país no caos após uma década de tentativa de democracia.

Mianmar está envolvida em uma guerra civil desencadeada pela derrubada, pelos militares, do governo civil eleito da ganhadora do Prêmio Nobel da Paz Aung San Suu Kyi.

A junta planeja realizar este ano uma eleição, que os críticos ridicularizaram como uma farsa para manter os generais no poder por meio de representantes.

"Ainda há mais tarefas a serem realizadas para que as eleições gerais sejam bem-sucedidas. Especialmente para uma eleição livre e justa, a estabilidade e a paz ainda são necessárias", disse a estatal MRTV em seu canal de Telegram ao anunciar a extensão da regra de emergência.

Não foi definida uma data para a eleição, mas a junta está avançando com os planos, apesar de estar lutando para administrar o país enquanto tenta se defender em várias frentes de uma rebelião armada com suas raízes em um levante liderado por jovens que foi reprimido pelos militares com força mortal.

Os combates deslocaram cerca de três milhões de pessoas, com insegurança alimentar generalizada e um terço da população necessitando de assistência humanitária, de acordo com as Nações Unidas, cujo enviado especial pediu a todos os lados que busquem o diálogo.

