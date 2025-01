João Fonseca abre confronto contra França na Copa Davis neste sábado

? CBT (@cbtenis) January 31, 2025

De acordo com o regulamento, se houver empate após as quatro partidas, será realizado o quinto e último jogo, também com adversários definidos: João Fonseca contra Arthur Fils.

Na última terça (28), o capitão da equipe brasileira Jaime Oncins passou a treinar todos os convocados - o quinteto nacional conta ainda com Matheus Pucinelli (#302º) - no Palais des Sports, mesmo local das partidas da Copa Davis. O treinador está ciente do favoritismo dos anfitriões.

"Nós já sabíamos das possibilidades e adversidades de jogar aqui contra a França. Então ganhamos [tempo] durante a semana para deixar a equipe pronta, independente da formação", disse Oncins. "Se você colocar no papel, a França é favorita pelos rankings e pelo ambiente, mas eu acredito bastante no nosso tempo. É uma situação semelhante a alguns confrontos recentes que tivemos, como contra a Dinamarca", comparou o técnico, referindo-se a vitórias contra dinamarqueses e suecos nos últimos anos.

Se avançar à fase principal, o Brasil irá em busca do título inédito da Copa Davis. Por quatro vezes a amarelinha chegou às semifinais: 1966 e 1971 (edições realizadas no antigo sistema de acesso e descenso de equipes) e também nos anos de 1992 e 2000.

Formato

A eliminatórias da competição são divididas em duas rodadas. Caso o Brasil avance, enfrentará na sequência o vencedor de Croácia e Eslováquia, em data e horário ainda a serem divulgados.

Ao todo, as eliminatórias reúnem 26 seleções da elite do tênis mundial e apenas 13 delas avançam à fase principal da competição, que costuma ocorrer em setembro. Os 13 classificados se juntarão à Itália, campeã no ano passado. Este ano, no entanto, houve mudança no formato da disputa: a fase de grupos foi substituída pelo formato de jogos mata-mata.

As partidas fase principal - sete classificados mais a Itália, atual campeã - serão definidas após o término das duas rodadas eliminatórias. Os duelos serão em Bolonha (Itália).