Inflação dos EUA acelera em dezembro; gastos do consumidor aumentam

WASHINGTON (Reuters) - Os preços dos Estados Unidos aumentaram em dezembro, enquanto os gastos dos consumidores subiram, sugerindo que o Federal Reserve pode adiar o corte da taxa de juros por algum tempo este ano.

O índice de preços PCE subiu 0,3% no mês passado, após uma alta não revisada de 0,1% em novembro, informou o Departamento de Comércio nesta sexta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam alta de 0,3%. Nos 12 meses até dezembro, o índice de preços PCE avançou 2,6%, depois de subir 2,4% em novembro.

Os dados foram incluídos no relatório do Produto Interno Bruto do quarto trimestre publicado na quinta-feira, que mostrou que as pressões dos preços aumentaram nos últimos três meses do ano, tendo como pano de fundo os gastos robustos dos consumidores.

O banco central dos EUA acompanha o PCE para a política monetária. Na quarta-feira, o Fed manteve sua taxa de juros de referência na faixa de 4,25% a 4,50%, depois de reduzi-la em 100 pontos-base desde setembro, quando iniciou seu ciclo de afrouxamento monetário.

O comunicado da decisão não incluiu a referência ao fato de a inflação ter "progredido" em direção à meta de 2% do Fed. Não se espera nenhum corte nos juros antes de junho.

Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, o índice de preços PCE subiu 0,2% no mês passado, após um aumento não revisado de 0,1% em novembro.

Nos 12 meses até dezembro, o núcleo da inflação avançou 2,8%, após um aumento de 2,8% em novembro.

O Fed previu apenas dois cortes nas taxas de juros este ano, abaixo dos quatro que havia projetado em setembro. Isso refletiu a incerteza sobre o impacto econômico dos planos do presidente Donald Trump de cortes de impostos, tarifas amplas sobre as importações e uma repressão à imigração, que os economistas consideram inflacionários.

O temor em relação às tarifas fez com que os consumidores se apressassem em estocar mercadorias para evitar preços mais altos.

Isso ajudou a impulsionar os gastos dos consumidores, que registraram o ritmo de crescimento mais rápido em quase dois anos no quarto trimestre, sustentando a expansão econômica.

Os gastos do consumidor, que respondem por mais de dois terços da atividade econômica dos EUA, aumentaram 0,7% em dezembro, após alta revisada para cima de 0,6% em novembro. Anteriormente, havia sido informado que os gastos tinham aumentado 0,4% em novembro.

A economia cresceu a uma taxa anualizada de 2,3% no quarto trimestre, uma vez que o aumento nos gastos com consumo compensou o peso dos estoques quase esgotados e uma greve na Boeing.

(Reportagem de Lucia Mutikani)