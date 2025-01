Inflação deve cair à meta de 2% do BCE e apoiar cortes de juros, diz autoridade

FRANKFURT (Reuters) - A inflação da zona do euro voltará à meta de 2% do Banco Central Europeu até o verão na Europa, e os juros poderão continuar caindo para apoiar a economia, disse o chefe do banco central francês, François Villeroy de Galhau, apenas um dia após o quarto corte consecutivo da taxa de referência do BCE.

"A direção da trajetória é clara: nossa política monetária passará de restritiva para neutra", disse nesta sexta-feira Villeroy, em reunião do think-tank OMFIF em Londres. "Devemos estar de forma sustentável em torno de nossa meta de inflação de 2% até o verão (europeu)."

O verão na Europa vai de 21 de junho a 22 de setembro.

Na quinta-feira, a presidente do BCE, Christine Lagarde, disse que a inflação é vista em 2,4% este mês e pode oscilar em torno desse nível nos próximos meses, antes de diminuir novamente.

Villeroy disse que a direção dos movimentos dos juros está clara, mas que autoridades usariam um "pragmatismo ágil" para decidir o ritmo exato de cortes.

Os mercados esperam que o BCE corte os juros mais três vezes este ano, levando a taxa de depósito para 2% até o final de 2025. Isso estaria no meio do intervalo estimado por Lagarde para a taxa neutra, que não estimula nem desacelera o crescimento econômico.

(Por Balazs Koranyi)

((Tradução Redação Brasília)) REUTERS VB FDC