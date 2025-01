Hamas divulga nomes de reféns a serem libertados em Gaza no sábado

O grupo militante palestino Hamas disse na sexta-feira que libertará o pai dos reféns mais jovens apreendidos no ataque a Israel em 7 de outubro de 2023 e outros dois, incluindo um cidadão dos Estados Unidos com dupla cidadania, na próxima troca de reféns por prisioneiros palestinos.

Yarden Bibas, Keith Siegel e Ofer Kalderon serão entregues no sábado, disse o porta-voz do braço armado do Hamas, Abu Obeida, em um post em seu canal no Telegram.

Yarden Bibas é pai do bebê Kfir, de apenas nove meses de idade quando foi sequestrado, e de Ariel, que tinha quatro anos na época do ataque transfronteiriço.

Não se sabe o destino de Kfir e Ariel, ou de sua mãe Shiri, que foi levada ao mesmo tempo. O Hamas disse no final de 2023 que eles haviam sido mortos por bombardeios israelenses, nos primeiros meses da guerra de Gaza.

O vídeo da captura deles começou a circular logo depois que eles foram levados. Ele mostrava uma Shiri aterrorizada segurando seus filhos pequenos em um cobertor enquanto eles eram levados para o cativeiro cercados por agressores militantes.

O pai, Yarden, que tinha 34 anos na época do ataque, também foi sequestrado e um trecho de imagem circulou mostrando-o sangrando devido a um ferimento na cabeça causado por golpes de martelo.

O israelense-americano Keith Siegel, que foi feito refém com sua esposa Aviva, foi visto em um vídeo divulgado pelo Hamas no ano passado. Sua esposa foi libertada na primeira troca de reféns por prisioneiros em novembro de 2023.

Os dois filhos de Ofer Kalderon, Erez e Sahar, sequestrados junto com ele, também foram libertados na primeira troca.

Na quinta-feira, o Hamas libertou três reféns israelenses e cinco tailandeses em Gaza, enquanto Israel libertou 110 prisioneiros palestinos depois de atrasar o processo, irritado com a multidão que invadiu um dos pontos de entrega de reféns.

Segundo o cessar-fogo que interrompeu mais de 15 meses de combates, 33 reféns mantidos por militantes palestinos em Gaza devem ser libertados nas primeiras seis semanas da trégua em troca de centenas de prisioneiros palestinos, muitos dos quais cumprem penas de prisão perpétua em Israel.

Até o momento, foram trocados 15 reféns, incluindo cinco trabalhadores tailandeses levados em 7 de outubro, e 400 prisioneiros. Noventa prisioneiros palestinos, incluindo nove que cumprem penas de prisão perpétua e 81 que cumprem penas de longo prazo, serão trocados pelos três israelenses no sábado, informou o escritório de informações sobre prisioneiros do Hamas.