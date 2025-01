Haddad diz que o Estado precisa regular as big techs para acabar com desequilíbrio

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reiterou que o governo brasileiro pretende fazer parte do arranjo global para a regulamentação das grandes empresas de tecnologia, as chamadas big techs. "Há um desequilíbrio que precisa ser regulado pelo Estado", declarou Haddad, em entrevista à RedeTV! gravada na quinta-feira, 30.

As discussões no âmbito internacional estão centradas em um regra de concorrência de mercado e outra sobre a tributação dos grupos multinacionais. A respeito da concorrência, Haddad disse que o pequeno empresário não pode ser prejudicado e as big techs precisam operar em condições de igualdade com outros agentes, o que resultaria em benefícios para aqueles que dependem das plataformas digitais para tocar seus negócios.

Haddad fez referência a quem precisa, por exemplo, usar as redes para vender produtos. "Não podemos deixar o pequeno empresário brasileiro com regras não competitivas para big techs, que estão tarifando os seus colaboradores de uma forma cada vez mais perniciosa."