Forças russas lançam mísseis contra centro histórico de Odessa, na Ucrânia

(Reuters) - Forças russas lançaram na noite desta sexta-feira um ataque com mísseis contra o centro histórico da cidade portuária ucraniana de Odessa, localizada no Mar Negro e Patrimônio da Humanidade pela Unesco, danificando edificações e ferindo duas pessoas, afirmaram autoridades. Fotos publicadas na internet mostraram danos ao Hotel Bristol, um marco de luxo construído no fim do século 19, além de fragmentos em uma rua perto da famosa Ópera, localizada na mesma região. O prefeito de Odessa, Hennadiy Trukhanov, afirmou no aplicativo Telegram que duas pessoas ficaram feridas e foram levadas a um hospital. O governador regional, Oleh Kiper, disse que duas grandes explosões foram ouvidas na cidade no começo da noite. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse que o ataque realçou a importância de melhorar as defesas aéreas. “Ataques diretos à cidade, contra prédios civis”, afirmou Zelenskiy em seu vídeo noturno. “Mais e mais a defesa aérea é prioridade máxima. Trabalharemos com todos os nossos parceiros para dar mais proteção ao nosso país.” Zelenskiy afirmou que uma reunião do comando ucraniano teve como foco melhorar o sistema de armamentos e acelerar a entrega deles. “Precisamos de entregas mais rápidas e um maior número de sistemas e armas que nos permitirão salvar as vidas de mais soldados e do nosso povo”, disse. “Mais pedidos de drones. Mais investimentos para o desenvolvimento de sistemas robóticos. E mais pedidos de armamentos básicos.” (Reportagem de Ron Popeski e Oleksandr Kozhukhar)