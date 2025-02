Fitch afirma rating da Turquia em 'BB-', com perspectiva estável

A Fitch Ratings afirmou o rating de longo prazo de inadimplência do emissor em moeda estrangeira (IDR) da Turquia em 'BB-', com perspectiva estável.

Os ratings, segundo a Fitch, refletem um histórico de interferência política na política monetária do país, inflação alta, baixa liquidez externa - no contexto de altas exigências de financiamento - e governança mais fraca em relação aos pares. "Esses pontos fracos do crédito são contrapostos à baixa dívida pública, ao acesso contínuo ao financiamento externo e a um setor bancário resiliente em relação aos pares de classificação", acrescenta a agência de classificação de risco.

A Fitch prevê que a inflação média anual da Turquia diminua substancialmente de 60,2% para 32,8% em 2025.